Rolling Stones quiere demandar a Donald Trump. Una fuerte demanda interpuesta por la famosa agrupación “Rolling Stones” podría afrontar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debido al uso de las canciones de la agrupación durante sus actos de campaña, de las cuales no tiene autorización. De este modo el equipo legal de Mick Jagger y compañía, analiza e iniciar con acciones legales por el uso de sus melodías sin previa autorización y pese a las notificaciones legales que se han realizado exigiendo al mandatario que no lo haga. BMI apoya a los Stones. Junto al equipo legal de los Rolling Stones, la organización de derechos musicales BMI, trabajan juntos para frenar el empleo de su música en la campaña de reelección de Trump, así lo indicó el grupo a través de un comunicado. “Si Donald Trump ignora esa exclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia”, señaló la agrupación. “You Can’t Always Get What You Want” suele ser la canción que Donald Trump utiliza en sus actos de campaña y por la que la agrupación ha manifestado su rechazo. Más artistas se han quejado. No solo los Rolling Stones se han inconformado con la campaña de Donald Trump, el fallecido rockero Tom Petty dijo haber enviado una orden de cese y desistimiento después de que Trump utilizara la canción “I Won’t Back Down” en Tulsa.