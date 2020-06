Reitera López Obrador esperanza de salir de la crisis económica

México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su esperanza de salir de la profunda crisis económica que la pandemia de Covid-19 agravó, pero que sus raíces están en el sistema neoliberal.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario admitió que, efectivamente, hay una pérdida grande de empleos que ha cifrado en un millón, pero que considera que ya se está resolviendo.

Adelantó que, según datos preliminares, se perdieron en mayo 345 mil empleos, 200 mil menos que en abril cuando desaparecieron 555 mil, y aseguró que junio estará mejor porque ya se abrió la actividad en la construcción, la minería y la industria automotriz.

Dijo que la caída del empleo es real y estos meses de pandemia fueron cifras muy altas.

Por ejemplo, dijo, el consumo de la gasolina se redujo cerca del 70 por ciento y en el caso de la la turbosina fue peor, al caer en un 90 por ciento en abril. Ya hay más consumo, pero esos datos responden a la amarga realidad de la crisis y la pandemia.

Tengo la esperanza, añadió, que poco a poco nos recuperemos, creo que ya tocamos fondo y ahora vamos de nuevo hacia arriba, lenta pero sostenidamente.

En otra parte de la conferencia, a una pregunta sobre la detención en Matamoros, Tamaulipas, de la abogada y activista de derechos humanos especializada en el tema de las maquiladoras de Estados Unidos y defensa de sus trabajadores, Susana Prieto Terrazas, López Obrador dijo que dio instrucciones de revisar el caso.

La defensora de los derechos laborales y asesora legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios es acusada de ‘delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares’.

El mandatario descartó una vinculación del gobierno de Estados Unidos y lo atribuyó a un conflicto local que corresponde a Tamaulipas y en el cual el Ejecutivo federal no tiene que ver, pero aún así ordenó una investigación.

Recordó que la abogada encabeza un movimiento conocido como 20-30, que exige a las maquiladoras un aumento salarial del 20 por ciento más una bonificación de 32 mil pesos (mil 450 dólares), demanda rechazada por los dueños.

López Obrador dijo que no se pueden inventar ni fabricar delitos a nadie, no puede haber represalias contra nadie y di instrucciones para que se analizara y no se permitiera una arbitrariedad en este caso.

Somos respetuosos de las libertades y dije que el asunto tiene que verse con claridad y transparencia, por eso no creo que haya una intervención del gobierno de Estados Unidos. Reiteró que estas cosas no pueden pasar desapercibidas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy que las conferencias y reuniones matutinas de la semana próxima las realizará en varios estados relativamente cercanos a la capital.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, detalló que las reuniones de seguridad diarias que se realizan de 6:00 a 7:00, hora local, arrancarán el lunes en Jalapa, Veracruz; el martes será en Tlaxcala, miércoles en Puebla, jueves en Pachuca, Hidalgo, y viernes en Cuernavaca.

Como son estados relativamente cercanos a Ciudad de México, el recorrido lo hará por carretera y en cada lugar respetará las normas de protección y distanciamiento planteadas por la Secretaría de Salud, indicó el mandatario, quien ha recibido críticas de la oposición por ese método de trabajo en medio de la pandemia de Covid-19.

La oposición política también arremetió ayer, cuando en su conferencia matutina, exhortó a la población a vencer los miedos y salir a las calles a solucionar sus necesidades siempre y cuando tomen las medidas de prevención orientadas por las autoridades de salud.

El mandatario, quien cambió la metodología de las conferencias matutinas para hacerlas una semana en la capital y otra en el interior, justifica sus salidas con el argumento de inaugurar obras para la recuperación económica del país y mantener, como es su tradición, contacto directo con la gente y los estados.

Fuente: El País.cr