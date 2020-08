Reactivación de bloques económicos, aún sin fechas concretas

Panamá. El presidente Laurentino Cortizo insistió durante esta mañana, durante la juramentación de la junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), sobre los planes futuros del programa de reactivación económica que pretende implementar su gobierno en momentos en que el país sufre uno de los más crudos estragos de la pandemia por Covid-19 que entró en su sexto mes, caracterizado por medidas de restricción a la movilidad de lunes a viernes y cuarentena total los fines de semana. No obstante, no concretó la puesta en marcha de los siguientes bloques económicos, del tercero al sexto, como parte del trabajo de reactivación del país. En cambio, recordó que la apertura del segundo bloque que inició en junio pasado, se elevó el número de contagios. Recalcó que mientras no exista una vacuna contra el virus “tendremos que aprender a cuidarnos y convivir con el virus.

“Nuestro gobierno ha encarado la crisis tomando decisiones con criterios técnicos para salvar vidas. La estrategia en salud es seguir aumentando las pruebas en las provincias y corregimientos que más casos tienen”, señaló.

Desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en Panamá, el 9 de marzo pasado, el Ministerio de Salud ha intentado diversas fórmulas para contener su dispersión, pero han sido insuficientes, el virus parece estar descontrolado alcanzando un acumulado de más de 63 mil casos positivos.

En el acto de juramentación, cuya directiva estará presidida por la empresaria Elisa Suárez, Cortizo participó en forma virtual como orador de cierre. Durante su intervención no se refirió a fechas concretas con miras a avanzar hacia “la nueva modalidad”, un hecho que piden a gritos los empresarios, la mayoría con negocios cerrados desde el inicio de la pandemia, atrapados por la incertidumbre de una posible fecha de arranque.

La intervención de Cortizo recordó al discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, cuando cumplió un año de gobierno. Recurrió nuevamente al estado de salud de las finanzas públicas deplorables heredadas por la administración de Juan Carlos Varela, y las acciones necesarias que se ejecutaron para equilibrar el presupuesto.

Renglón seguido intentó dar esperanza a la audiencia, ya que a pesar de las dramáticas proyecciones económicas anunciadas por los organismos internacionales a nivel mundial, Panamá destaca como uno de los países de Latinoamérica que saldrá más fortalecido de la crisis, recuperación que debe concretarse el próximo año con un crecimiento del 5%.

En repetidas ocasiones interrumpió su discurso para tomar agua de una pequeña botella. A Cortizo le toca intentar manejar una de las peores crisis socioeconómicas de la historia del país, cuestionado por su liderazgo, recurrió a las 12 medidas de alivio económicas ya anunciadas que abarcan financiamientos a las micro y pequeñas empresas; reforzamiento a las instituciones financieras; puesta en marcha de obras de infraestructura en provincias de bajo contagio con capacidad hospitalaria; iniciativas para mantener una mayor cantidad de empleos buscando un equilibrio en la relación obrero patronal; ampliar la exportación de productos al exterior; reducir la tramitología excesiva del gobierno para convertirse en uno ágil y oportuno y otras.

Mencionó una vez más que el Ejecutivo contempla ocho proyectos de ley que ayudarán a la recuperación económica. De ellos, seis han sido presentados ante la Asamblea de diputados para su aprobación, entre los que se cuenta uno que permitirá la instalación de zonas especiales dedicadas a la manufactura con las que se pretende atraer inversión extranjera. Mencionó también el proyecto de ley que brinda alivios tributarios para las micro y pequeñas empresas, o aquél que busca robustecer la recaudación fiscal con un descuento para quienes paguen anticipadamente sus impuestos.

“No podemos hablar de un plan de recuperación sin las medidas de cumplimiento de protocolos de seguridad. El gobierno ha establecido un proceso de reapertura de forma gradual atendiendo variables como la tasa de infección, el nivel de riesgo y la capacidad hospitalaria”, dijo Cortizo. En ese sentido, añadió, hace unas semanas se conformó el grupo de trabajo para la reapertura en el que participan varias instituciones estatales y Apede, que tiene la responsabilidad de analizar las actividades productivas y hacer las recomendaciones en base a los indicadores de salud.

Lo que siguió fueron palabras que invitaron a la solidaridad, incentivando la unidad, “no de la boca para afuera”, subrayó, sino una unidad real para poder salir adelante y cumplir los pronósticos positivos que anuncian las instituciones financieras internacionales y bancos estadounidenses, luego de revisar la situación de Panamá postpandemia.

“Los invito a que caminemos juntos, en esta batalla todos nos necesitamos, pongamos por delante el beneficio colectivo para convertir la crisis en una oportunidad valiosa. En esta lucha el compromiso es compartido”, zanjó Cortizo.

Por su parte, Suárez, quien toma las riendas de la organización (2020-2021), enfatizó que una de las lecciones aún no aprendidas de la pandemia es “despojarnos de nuestros intereses económicos, políticos e ideológicos para hacer un frente común”. A su parecer, las debilidades humanas son las que “nos han hecho perder la lucha contra el virus”.

Exhortó a sus miembros a forjar un norte claro definido para la cohesión, “todos debemos marchar en el misma dirección con un solo objetivo. Hemos insistido en la unidad nacional como la manera de enfrentar los retos, nuestro clamor no cae en tierra fértil”, se lamentó. Enseguida agregó que el país reclama acuerdos en las cosas fundamentales, austeridad institucional y un gran esfuerzo colectivo para construir la economía y garantizar la cohesión social.

Ante las catastróficas proyecciones sobre el futuro económico y social de Panamá, Suárez enfatizó en que la mejor forma de enfrentarlas es con ideas, para ello se requieren liderazgos vigorosos, modernos, “a los líderes se les sigue por convicción, no por coacción”, concluyó la empresaria.

Fuente: La Estrella de Panamá.