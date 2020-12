Rafael Amaya está en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez : “Se creía el Señor de los Cielos”. Después de alejarse de los reflectores y con los rumores sobre sus excesos más fuertes que nunca, el actor Rafael Amaya reapareció con un semblante mejorado y ya rehabilitado de las adicciones que lo aquejaron desde que abandonó la exitosa serie El Señor de los Cielos, pero detrás de este regreso están el cantante Roberto Tapia, su hermana Fátima, su mánager Karem Guedimin y el ex boxeador Julio César Chávez. El histrión de 43 años estuvo ausente durante varios meses en los que tocó fondo, y aunque no pidió ayuda, sus seres queridos le tendieron la mano para salir de la crisis mental y de la salud a la que se enfrentó este año en Acapulco, Guerrero, a causa de su adicción a las drogas. Pasada la tormenta, el mismo Rafael Amaya se dejó ver de a apoco en diferentes reuniones en las que presumía su franca mejoría, pero fue esta semana cuando él y el boxeador Julio César Chávez confirmaron que estuvo una clínica de rehabilitación. “Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, recordó en una entrevista en exclusiva publicada por People en Español. La publicación destacó que cuando Amaya llegó a la clínica Baja del Sol, del ex púgil Julio César Chávez, aún estaba psicótico y creyéndose el Señor de los Cielos, pero en unos meses logró una evolución notable. “Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción”, comentó para la revista.