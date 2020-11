Presidente explica que el Presupuesto 2021 fue consensuado con todos los sectores

Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei junto con el Consejo de Ministros explicó cuáles serían los riesgos que llevaría firmar el veto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, aprobado recientemente por el Congreso de la República.

“Entiendo que en los últimos días diversos sectores me han estado solicitando que ejerza el derecho constitucional que me asiste el veto, contemplado en los artículos 178 y 179 (de la Constitución) al presupuesto aprobado por el Congreso de la República, que le corresponde al Decreto 33-2020. Los he escuchado, he escuchado sus opiniones, pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría hacer ese veto”, dijo el gobernante en un mensaje a la nación.

El jefe del Ejecutivo se refirió a que el endeudamiento contemplado en el Presupuesto del 2021 es de 4 mil 719 millones de quetzales menos al presupuesto del 2020.

Durante el mensaje el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Estado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura.

Presupuesto 2021 fue analizado

En sus declaraciones, el gobernante recalcó que el Presupuesto 2021 es ventajoso para el país y recordó que fue analizado y consensuado con los diferentes sectores del país para beneficio de la población.

Asimismo, el gobernante convocó a los diferentes tanques de pensamiento y sectores que tengan dudas del presupuesto para explicarles cada uno de los procesos realizados.

“Para hacer esa revisión de manera transparente y participativa, he convocado a los tanques de pensamiento, como CIEN, Asies, Atal, Fundesa, para que podamos analizar juntos y escuchar sus ideas y recomendaciones”, dijo el mandatario.

El presidente Giammattei señaló también que se ha reunido con el sector empresarial organizado y recalcó que “estará abierto al diálogo” con los sectores que deseen reunirse con el Ejecutivo y conocer cómo se creó y cuál será el destino del Presupuesto 2021.

Apoyo al sector justicia

El gobernante también reafirmó su compromiso con apoyar al sector justicia y detalló que dentro del presupuesto aprobado se incluye un rubro para este sector, según lo establecido en la Constitución Política de la República.

“Siempre voy apoyar la justicia, para mi administración es una prioridad el apoyo a la administración del sector justicia, siempre lo va a ser, pero ojo, el presupuesto del sector justicia es constitucional, por lo tanto, no le corresponde al Ejecutivo aumentar más allá de lo que está establecido en la carta magna”, se refirió el mandatario.

Además, recalcó que, si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicita una ampliación al Legislativo, este organismo del Estado la apoyará incondicionalmente.

Mensaje ante manifestación del sábado

Al concluir, el mandatario hizo un llamado a la población para tomar las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y evitar la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Respeto todas las visiones que puedan tener sobre el Presupuesto 2021, las personas tienen todo el derecho de libertad de expresión, jamás estaré en contra de eso, solo les pido que por favor no se olviden de que el COVID-19 sigue entre nosotros”, dijo el mandatario.

El gobernante indicó que las personas que participen en alguna manifestación deben utilizar la mascarilla, respetar el distanciamiento social y mantener la higiene en sus manos.

“Por lo tanto, si va a protestar hágalo en paz, con distanciamiento social, con su mascarilla puesta, trate de mantener la higiene en sus manos, pero, sobre todo, seamos responsables, preservemos la institucionalidad del país”, puntualizó el gobernante.

Fuente: AGN.