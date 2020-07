Preparan nueva aerolínea en Canadá

La aerolínea canadiense Nolinor Aviation lanzó Off We Go (OWG), una nueva empresa enfocada a la atención del mercado de ocio canadiense que, a partir de septiembre de 2020, iniciará operaciones a destinos tropicales.

OWG no ha revelado cuál será su aeropuerto principal, sin embargo, es muy posible que opere desde el aeropuerto de Mirabel, en las afueras de Montreal, al ser el lugar de operaciones de Nolinor. Los vuelos serán realizados con equipos Boeing 737-400 con asientos nuevos.

Las aeronaves fueron renovadas con la instalación de 158 asientos TiSeat fabricados por Expliseat, pero se desconoce si las versiones utilizadas serán reclinables o articuladas. Adicionalmente, las paredes, alfombras e interior fueron cambiados.

“Volar a su destino debería ser una extensión de sus vacaciones. Las aerolíneas tradicionales han reducido la calidad de sus servicios año tras año, sin considerar la experiencia de los pasajeros. Nuestro objetivo es ganar los corazones de los viajeros con una nueva aerolínea cuya misión es hacer que los pasajeros se enamoren otra vez de los vuelos”, dijo Marco Prud’Homme, presidente de OWG.

