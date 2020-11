Nicaragua destaca importancia de Corte Internacional de Justicia para el derecho internacional y la paz

Nicaragua. El pasado 29 de octubre se realizó el debate sobre el Informe de la Corte Internacional de Justicia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Señor Abdulqawi A. Yusuf, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, brindó su informe en esta ocasión de manera virtual. Resaltó las contribuciones de esta Corte al derecho internacional y a la resolución de conflictos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

También señaló que al 15 de julio de 2020, había 15 asuntos pendientes ante la Corte, incluyendo una nueva causa contenciosa, los cuales tienen como Estados partes a ocho naciones latinoamericanas.

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), Jaime Hermida Castillo, embajador y representante permanente de Nicaragua, reafirmó que la resolución pacífica de las controversias es la base para el mantenimiento de la paz y el Estado de derecho a nivel internacional.

“Sin la labor de la Corte, el sistema internacional judicial colapsaría y la confianza en el mismo desaparecería”, subrayó.

Nicaragua ratificó que en todas las causas en las que ha sido parte siempre ha cumplido fielmente con sus obligaciones internacionales, y que esperaba reciprocidad en este sentido.

Además, destacó la importancia que nuestro país otorga a las labores de esta Corte Internacional para el derecho internacional y a la paz del mundo.

A continuación, ofrecemos de forma íntegra la intervención del embajador Jaime Hermida:

DISCURSO DE NICARAGUA SOBRE EL INFORME DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Asamblea General

Naciones Unidas, Nueva York

Jueves, 29 de Octubre, 2020

Señor Presidente,

Señor Presidente de la Corte Internacional de Justicia,

Nicaragua se asocia a lo expresado por la delegación de Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados.

Nicaragua agradece al Presidente de la Corte Internacional de Justicia por su detallado informe A/75/4. En esta ocasión los avances tecnológicos nos permiten interactuar una vez más sobre las importantes labores ejecutadas por la Corte en este período, a pesar de las circunstancias que han golpeado a todos los países y continentes.

3.El presente informe nos confirma que también la administración de justicia a nivel internacional ha tenido que adaptarse a la “nueva realidad”, pero al mismo tiempo nos confirma que no por esa nueva realidad se ha disminuido la necesidad de un estado de derecho a nivel internacional robusto y eficiente. Por el contrario, si alguna conclusión se puede deducir en este respecto es que, dada la interdependencia de las naciones y los avances tecnológicos en las distintas esferas de la vida, es menester hoy más que nunca contar con una Corte Internacional de Justicia que ofrezca no solamente la amplitud de competencia en los temas que le son referidos, sino además el “expertise” que algunas controversias requieren. A manera de ilustración cabe mencionar justamente el uso que la Corte venía haciendo de su facultad de nombrar un experto independiente que apoyara su gestión en complejas asesorías técnicas, facultad que se ha visto directamente afectada debido a la reducción del presupuesto para este particular.

4.Aunque estamos seguros de que la calidad del trabajo de la Corte no disminuirá debido a esta reducción, Nicaragua nuevamente invita a otros estados miembros a tener presente, al momento de aprobar los presupuestos, que la resolución pacífica de las controversias es la base para el mantenimiento de la paz y el estado de derecho a nivel internacional. Sin la labor de la Corte, el sistema internacional judicial colapsaría y la confianza en el mismo desaparecería.

Señor Presidente,

5.Aplaudimos la eficiencia de la Secretaría de la Corte y de los Jueces en un año con retos especialmente difíciles para cumplir con el calendario de trabajo establecido, y en ese sentido hacemos notar los 3 fallos, dos de ellos de fondo y uno sobre excepciones preliminares, 1 decisión sobre medidas provisionales -que lleva carácter urgente-, las 7 providencias procesales dictadas en este período y 1 audiencia oral por videoconferencia. Al mismo tiempo que saludamos dichos logros, también elevamos una nota de reflexión sobre las derivaciones que los cambios y arreglos del momento puedan tener en la administración de justicia.

6.Al 15 de Julio 2020, había 15 asuntos pendientes ante la Corte, incluyendo una nueva causa contenciosa, los cuales tienen como estados partes a 8 naciones latinoamericanas. Nicaragua retoma esta oportunidad para reafirmar que en todas las causas en las que ha sido parte siempre ha cumplido fielmente con sus obligaciones internacionales, y que espera reciprocidad en este sentido.

Sr. Presidente,

7.Por otro lado, notamos con satisfacción las acciones tomadas para la mejora de la coordinación entre la Corte y la Secretaría de las Naciones Unidas, lo cual ha permitido una mayor y eficaz difusión de los fallos, providencias, calendario de audiencias y lectura de las sentencias. De igual forma, tomamos nota del esfuerzo de la Corte para hacer un uso práctico de las redes sociales disponibles.

8.Para finalizar, hacemos un llamado para aumentar las contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para asistir a los Estados en el arreglo de controversias por conducto de la Corte Internacional de Justicia. Y en este sentido, lamentamos la tendencia a recargar los costos de ciertos procedimientos en los países litigantes, la mayoría de ellos en desarrollo, como el informe deja entrever.

Muchas gracias.

Fuente: La Voz del Sandinismo.