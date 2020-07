Natural Studio: un sueño hecho realidad en el mundo del emprendedurismo hondureño

Honduras. Esta joven hondureña nacida en Tegucigalpa, reside en el departamento de Choluteca nos cuenta como ha sido su inicio en el emprendedurismo hondureño.

A sus apenas 29 años de edad, Julissa Marcela Moncada Quiñonez es doctora en Microbiología con orientación industrial graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente está estudiando un Máster en Organización de Empresas y Proyectos Industriales ha logrado destacar en el mundo del cuidado estético.

“Mi mayor inspiración ha sido mi mamá Marina Quiñonez, una mujer soltera que trabajó duro como modista para sacar a sus hijos adelante y por ella lucho cada día más.” Puntualizó la joven emprendedora.

Marcela nos relata que hace tres años empezó a tener problemas en su rostro, su piel grasa era perfecta para el acné y con ello empezó a someterse a varios tratamientos clínicos, además de gastar mucho dinero en medicamentos, no contaba con el tiempo para venir a Tegucigalpa a tratarse y es por esto que mediante la necesidad de curarse nace la grandiosa idea de aprender sobre estética.

Tras capacitaciones sobre el cuidado de la piel con marcas reconocidas, hoy ese sueño cumple dos años, su proyecto de vida llamado Natural Studio, clínica de estética certificada bajo la academia Karabegovic Education Center de Europa

Moncada menciona: “Inicié desde muy abajo, empecé en un pequeño espacio en mi departamento, con artículos básicos como ser un mueble, sillas, lo básico pero cada día quería más y esto para mí fue un verdadero reto, y hasta el día de hoy con orgullo puedo decir que he cumplido todo lo que me he propuesto aparte de enfocarme en la salud de la piel también soy artista en micro pigmentación de Blueberrys Academy y para mi es una de las mejores casas de aprendizaje profesional, he obtenido títulos como ser Micro Theraphy System Basic Class de Europa, en Costa Rica participé en el primer Simposio Latinoamericano de Medicina Estética y Cosmiatría 2019, cursos on line entre otros.”

Marcela señala que el gran desafío siempre es al inicio y cualquier emprendedor lo sabe, desde conseguir el capital semilla, instituciones bancarias que confíen en el proyecto y poder obtener acreditación profesional.

“Yo soy de Tegucigalpa y venir a Choluteca donde nadie me conocía y empezar de cero es lo más difícil y agotador mentalmente porque tenía que estirar mi salario para sustentar mi negocio y mi diario vivir. Realmente los primeros seis meses son claves para un emprendedor porque solo ves salidas, salidas y salidas monetarias con la expectativa de poder ver tu ganancia, en este periodo sabes de que materia estas hecho, te ayuda mucho a levantarte si caes, pero nunca dejar de intentar” puntualizó.

Como mensaje motivador esta guerrera catracha agrega: “A todas las personas que aún no se arriesgan a emprender por cualquier temor, háganlo, los miedos solo sirven para limitarnos y no nos permiten poder avanzar, y como dice la frase “el que no arriesga, no gana” ese sentimiento bonito de tener algo tuyo y que mejor que un negocio que te apasione y que pones a disposición del público productos / servicios de primera calidad. Yo al inicio empecé sola y ahora tengo dos empleadas y estoy por contratar a otra persona más y es muy bonito poder brindar trabajo. Y con esto de la pandemia todos nos vemos afectados, pero es momento de apoyar al emprendedor.”

Natural Studio está atendiendo con todas las normas de bioseguridad, está ubicado en colonia 09 de enero, frente Hotel MADOS para sus citas comuníquese al 3204-5934 con la Dra. Julissa Moncada

Redes Sociales: Facebook e Instagram

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe