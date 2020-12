‘México es atractivo para recibir inversiones’: Andrés Manuel López Obrador

México. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador admitió por primera vez que el 2020 “no ha sido un buen año” debido a que la terrible pandemia de la covid-19 acabó con la vida de más de un millón de personas en el mundo hasta ahora y “tumbó” a todas las economías, incluida la de México.

Sin embargo, el Presidente aseguró que nuestro país sale poco a poco de la crisis por las acciones que se implementaron para rescatar a los de abajo.

Además de que México tiene una gran ventaja sobre otras naciones, y es su atractivo para las inversiones a partir de que se renovó el acuerdo comercia con Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la pandemia, que es una enfermedad terrible, que produjo estancamiento económico, más que eso, tumbó la economía del país como la economía del mundo y lo que duele más, las pérdidas de vidas humanas, no ha sido un buen año este 2020; sin embargo, no nos hemos quedado cruzados de brazos y estamos saliendo, poco a poco”, sostuvo al afirmar que se cuenta con capacidad hospitalaria para atender a los enfermos.

Destacó que aun cuando no termina la emergencia sanitaria, se tiene la tranquilidad de que se puede atender a todos los enfermos y que la gente “sin imposiciones” procura cuidarse.

En lo económico vamos avanzando, tenemos por delante una muy buena ventaja que tiene que ver con el tratado comercial que se firmó con Estados Unidos y con Canadá (T-MEC), esto va a ayudar mucho al país porque están llegando inversiones, México tiene una posición estratégica, es de los países más atractivos del mundo para invertir, todo esto nos da confianza y pensamos que se va a lograr la recuperación económica y la creación de empleos”, destacó.

El Presidente señaló lo anterior al acudir a la inauguración del Centro de Distribución Metropolitano Bimbo en la alcaldía de Azcapotzalco, el cual implicó una inversión de casi tres mil millones de pesos por hacer uso de tecnologías sustentables no contaminantes y que lo convierte en el más grande y moderno del país y del mundo en cuanto a la industria panificadora se refiere.

López Obrador felicitó a la compañiaa mexicana por su aniversario número 75 y no dejar de ser una “empresa familiar” con dimensión social al cuidar cada vez más la calidad de sus productos.

De hecho, reveló que junto con otras empresas se trabaja en ese objetivo para que, llegado el momento, se retire el etiquetado de los productos que exceden ahora en calorías y carbohidratos para cuando sean alimentos “más sanos”.

También, agradeció que de los 135 mil empleos que genera la empresa en el mundo, 70 mil de ellos se encuentren en nuestro país.

De acuerdo con Daniel Servitje Montull, presidente y director general de Grupo Bimbo, en la actualidad tienen presencia en 33 países de Asia, América, Europa y África.

Al agradecer la presencia del Presidente de la República en la inauguración formal del centro de distribución, Servitje Montull aseguró que la empresa siempre estará comprometida con el país y su capital, la Ciudad de México, con inversión, ética, empleo y sustentabilidad.

Al acto acudieron también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el alcalde Vidal Llerenas.

LOS MAESTROS TENDRÍAN PRIORIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los maestros podrían formar parte de los grupos prioritarios a vacunar.

Sin embargo, precisó que serán los expertos en salud quienes decidan el momento más adecuado para proteger a este sector de la población, sobre todo en los estados donde planean regresar al sistema de clases escolarizado, indicó en la conferencia de prensa.

López Obrador reiteró que será el próximo martes 8 de diciembre cuando se dé a conocer todo el plan de distribución de la vacuna de Pfizer en México y si los profesionales de la salud consideran que el Presidente de la República sea de los primeros en recibir la vacuna lo hará, aunque a su juicio deben ser vacunados primero todos los profesionales de la salud que se mantienen en la primera línea de combate a la covid-19.

Depende si me corresponde porque si se decide que, yo creo que eso debe ser lo primero, pero hay que esperarnos a que los especialistas nos informen; si se decide que tiene que ser a los médicos, las enfermeras que están salvando vidas, no le toca al Presidente, primero es a los que se decida, los más necesitados, yo podría entrar en el grupo de enfermos crónicos por mi hipertensión y por la edad”, apuntó el mandatario.

Reconoció que los maestros podrían vacunarse en un segundo grupo, sólo que pidió esperar unos días más para conocer la decisión del equipo de salud.

No me quiero adelantar, queremos que sean profesionales los que decidan esto y qué mejor que sea al subsecretario de Salud y el secretario de Salud porque nosotros los políticos no sabemos de esto, sabemos de otras cosas” expresó.

