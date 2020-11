México cerraría 2020 con 1 millón de decesos; covid-19 se perfila a ser primera causa de muerte

México. Para septiembre se esperaban 524 mil defunciones, pero hubo 718 mil; el confinamiento y la reconversión hospitalaria redujo detección y tratamiento de otras enfermedades, dice experto.

Ante el azote de la pandemia, este año se enfila a ser el más mortal para México.

De acuerdo con el Inegi, el año pasado ocurrieron 747 mil 784 decesos, pero en nueve meses de 2020, del 1 de enero al 26 de septiembre, hubo 718 mil 090, cuando se esperaban 524 mil 920.

Estas 193 mil 170 defunciones extra, reconocidas por las autoridades, representan 718 al día, 30 por hora o una cada dos minutos.

“Casi 200 mil muertes más es escalofriante. Este año marcará una dimensión de muerte y enfermedad fuera de toda la inercia demográfica que hemos vivido en los últimos 30, 50 años”, dijo a Excélsior Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM.

Calculó que a fin de año se llegaría a un millón de muertes. Probablemente la covid-19 será primera causa de defunción en el país.

La reconversión hospitalaria para dar prioridad a la pandemia, dijo, implicó que se redujera la atención y el tratamiento de males crónico degenerativos. Además, urgencias como accidentes o congestiones alcohólicas ya no llegaron a los hospitales por miedo a los con.tagios.

Prevén que 2020 cierre con 1 millón de muertes

El 2020 se va convertir en el año más mortífero en México por el impacto de la pandemia de covid-19.

Durante la emergencia sanitaria ha habido un exceso de 718 muertes al día, 30 cada hora, una cada 2 minutos.

Esto ha ocasionado que, en estos momentos, ya hayan ocurrido más muertes que durante todo 2019.

La última estimación del exceso de mortalidad a nivel nacional realizada por un grupo interinstitucional reporta 193 mil 170 muertes no esperadas entre enero y septiembre de este año.

“Casi 200 mil muertes más es un número escalofriante. El 2020 es un año que va a marcar una dimensión de muerte y enfermedad fuera de toda la inercia demográfica que hemos vivido en los último 30, 50 años”, dijo Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.

En entrevista con Excélsior estimó que se podría estar llegando al millón de muertes al final del año, con el covid-19, probablemente, como la primera causa de defunción en el país.

“El efecto de la reconversión hospitalaria para covid tuvo un costo, porque implicó que muchos de los servicios que se tenían para cardiología, para nutrición, para cáncer fueran reconvertidos, no es que hubiera capacidad accesoria, se tuvo que tomar lo que se tenía y volverlo covid. ¿Eso qué pudo haber implicado?, que se redujo la atención a enfermedades crónico-degenerativas, se disminuyó la detección de enfermedades como cáncer, por ejemplo, muchos temas de urgencias también ya no llegaron a los hospitales por miedo a un contagio, como congestiones alcohólicas, crisis por drogas, violencia o accidentes. Es claro que hubo una mayor cantidad de enfermedad y muerte en estos ocho meses por la reconversión”, expuso.

Según el boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por covid-19, en los primeros nueve meses del año fallecieron 410 mil 539 hombres, 122 mil 397 más de los que se esperaba que murieran en dicho periodo, es decir, 455 muertes masculinas en exceso, cada día; 19 cada hora.

Se registraron, además, 63 mil 117 muertes más de las esperadas entre mujeres, lo equivale a 234 defunciones de mexicanas en exceso al día o 10 cada hora.

Murieron 94 mil 855 adultos mayores más de los que se esperaba, así como 77 mil 146 mexicanos de entre 45 y 64 años, y 12 mil 879 entre los 20 y 44 años.

Los datos acumulados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registraron hasta septiembre un total de 78 mil 449 defunciones de personas con resultado confirmatorio al virus SARS- CoV-2, lo que equivale a 40.6% del exceso de mortalidad por todas las causas.

A decir del grupo interinstitucional que analiza el exceso de mortalidad, el porcentaje restante podría estar directa o indirectamente relacionado con la pandemia.

“Una de las posibles explicaciones para que se hayan incrementado las muertes es precisamente porque se redujo la detección y disminuyeron los tratamientos para diversas enfermedades. El confinamiento y la reconversión hospitalaria tuvieron un costo de salud enorme este año y hay que mencionarlo”, señaló.

“El covid lo que hace es visibilizar los determinantes sociales de la enfermedad y la muerte. La pandemia generó una sinergia con situaciones estructurales de pobreza, marginación, hacinamiento, de una enorme falta de ingreso y esta sinergia obviamente causó lo que sabemos, que es que en los sitios de mayor vulnerabilidad es donde ha habido más muertes, porque ahí nuevamente está el tema de desigualdad estructural en los servicios de salud”, planteó Fuentes Alcalá.

El tema mayor, advirtió, es que el presupuesto que se está planteando para destinar a la salud en 2021 es incoherente, pues no responde a la crítica situación que se está viviendo, lo que derivaría en otro año más con exceso de enfermedad y muerte.

“La pandemia no permite la austeridad”

“La pandemia no se cede y no va ceder y tendrá, sin duda, una respuesta cuando haya una vacuna, pero el caos estructural de la muerte y enfermedad que está ocasionando ahora no permite la austeridad. Es fundamental que el Congreso revise con detalle y haga un esfuerzo de reflexión crítica para reducir los montos a proyectos de inversión emblemáticos de esta administración y asignarlos para articular cuando antes el sistema de salud. No es enfrentar la pandemia en sí misma, es enfrentar el exceso de muerte, porque las carencias no fueron subsanadas estructuralmente, se hicieron inversiones para enfrentar al covid a costa de la atención de otras enfermedades, y éstas casi 200 mil muertes más nos dan cuenta de la magnitud de la crisis”, concluyó Fuentes Alcalá.

Decesos

Semana epidemiológica 1 a la 39 ( del 1 de enero a 26 de septiembre de 2020) (269 días), según el Grupo Interinstitucional.

Muertes esperadas en 2020: 524,920

Muertes ocurridas en 2020: 718,090

Total de exceso de mortalidad por todas las causas:193,170

Porcentaje de exceso de mortalidad por todas las causas: 36.8%

Semana de inicio de exceso de mortalidad: semana 13

La semana con mayor porcentaje: semana 29 (103.2%) Del 12 de julio al 18 de julio.

Defunciones en el SISVER con resultado positivo a SARS-CoV-2: 78,449

Fuente: Excelsior.