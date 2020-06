McDonald’s se asocia con Pokémon Go en Panamá

Panamá. Pokémon GO ha anunciado una alianza con la cadena McDonald’s en América Latina y el Caribe, abarcando 23 países entre los cuales se encuentra Panamá: esta alianza significa que se crearán 2500 nuevas Pokeparadas y gimnasios en restaurantes seleccionados de la cadena. Estas Pokeparadas patrocinadas ofrecerán recompensas exclusivas de investigaciones de campo, y los nuevos gimnasios serán elegibles para incursiones EX. Además, se anuncia que se llevarán a cabo eventos especiales en ciertas ubicaciones de McDonald’s. Estos locales llevarán una etiqueta de “patrocinado”, lo que permitirá a los jugadores distinguir que son parte de esta alianza.

Desde su lanzamiento en 2016, Pokémon GO ha sostenido una popularidad raras veces vista en juegos de móvil, recaudando 894 millones de dólares en 2019, su año más alto desde su publicación. En la actualidad, América Latina es el mercado de mayor crecimiento para el juego: Brasil tiene más de 1000 establecimientos y es el tercer país con mayores descargas de Pokémon GO en el mundo. La importancia de la región como mercado que queda demostrado por esta alianza, que resulta similar a la asociación previa entre McDonald’s y Pokémon GO mediante 3000 ubicaciones patrocinadas en Japón.

En cuanto a McDonald’s, la implementación de tecnologías no solo para generar un servicio más rápido y eficiente (como sus kioscos de autoservicio, la alianza entre Appetito24 y McDonald’s Panamá para ofrecer delivery de sus productos, o el lanzamiento de sus aplicaciones móviles con descuentos especiales) sino como estrategias publicitarias, como en su campaña para entregar descuentos a cambio de una selfie o su uso extensivo de las redes sociales, han sido distintivas de la marca a lo largo de los últimos años. No es de extrañar, entonces, que hayan decidido apuntar a un sector tan importante del mercado aliándose con el que es, actualmente, uno de los juegos más populares del mundo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe