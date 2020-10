Mayorga sostiene que el 50% de los salvadoreños quiere regresar de los Estados Unidos

El Salvador. La designada embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, reiteró que la mitad de los salvadoreños que residen en el exterior quieren retornar a territorio salvadoreño con el objetivo de invertir o retirarse.

De acuerdo con Mayorga, el Gobierno actual trabajará como prioridad en su agenda que los salvadoreños en el exterior regresen a El Salvador a invertir, creando condiciones de calidad de vida para que la población que regrese a invertir o vivir su retiro.

“Tenemos la agenda de querer que los salvadoreños en la diáspora sean socios para el desarrollo y que se vengan a invertir. Un estudio que hizo la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) con las Naciones Unidas; de cada 10 salvadoreños, cinco tienen la intención de retornar para invertir o retirarse para darle las condiciones para su retiro. Que accedan a viviendas o para que inviertan, el mensaje está llegando y voy a trabajar para facilitar eso”, dijo Mayorga a Diario El Mundo.

Pese a que la agenda del Gobierno se centra en el retorno de los connacionales, la diplomática salvadoreña indicó que el tema migratorio es prioritario y que acompañará a los salvadoreños amparados al programa de Estado de Protección Temporal (TPS).

Diario El Mundo también cuestionó a Mayorga sobre las declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, quien sostuvo en FocosTV que la política del presidente, Donald Trump, ha ignorado problemas en países como El Salvador mientras se controle la inmigración indocumentada. La diplomática no reaccionó porque “están en periodo de elecciones”.

“Yo ahorita no puedo estar en la postura de nadie, especialmente están en periodos de elecciones y no me corresponde como embajadora decir nada”, respondió.

Aponte explicó que la política Trump se basa exclusivamente en detener la inmigración indocumentada y que “después de que México, Guatemala y El Salvador controlaran la inmigración indocumentada, él estaba dispuesto a mirar hacia otro lado con violaciones constitucionales como los que hizo el presidente (Nayib) Bukele”.

Mayorga indicó que está preparando el proceso para marcharse a Estados Unidos, aunque espera votar por el presupuesto general de la nación de 2021.

Fuente: El Universal SV.