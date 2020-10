Macaulay Culkin muestra una máscara con un cuadro de ‘Home Alone’ para recordar la necesidad de contener el covid-19. El actor estadounidense Macaulay Culkin publicó este miércoles en su cuenta de Twitter la foto de un cubrebocas muy reconocible. En la mascarilla está estampado uno de los cuadros más conocidos de la película infantil ‘Home Alone’ (‘Mi pobre angelito’ en Hispanoamérica y ‘Solo en casa’ en España), de 1990, que protagonizó Culkin. En la imagen, el actor —que tenía entonces 10 años— está gritando con las manos en la cara. «Solo estoy manteniéndome a salvo del covid-19 usando la piel desollada de mi yo más joven. No olviden usar sus máscaras, niños», comentó Culkin la fotografía. La publicación provocó muchos comentarios por parte de internautas. Así, uno de ellos aseveró que había elaborado tal diseño ya en mayo, pero no consiguió vender las mascarillas porque Culkin «no era un artista establecido». Otro publicó su propio ‘selfie’ con una máscara con el mismo cuadro, aunque estampado de otra forma. La versión mostrada por otro usuario de Twitter difiere de las dos anteriores. En particular, en ella se ven los ojos del actor. ‘Home Alone’ ha sido el éxito más grande de Culkin y resultó en cuatro secuelas. Protagonizó también la más popular de ellas, ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’ en Hispanoamérica y ‘Solo en casa 2: Perdido en Nueva York’ en España), de 1992. Posteriormente apareció en varias películas, la última de las cuales, ‘Changeland’, se estrenó en 2019.