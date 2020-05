Lana del Rey causa polémica en redes sociales. La cantante estadounidense Lana del Rey ha desatado una polémica en las redes sociales y ha sido acusada de racismo tras criticar en su Instagram que artistas como Beyoncé, Doja Cat o Nicki Minaj, entre otras —en su mayoría, mujeres de color—, tengan más éxito en sus carreras musicales con canciones sobre «ser sexy» o «no usar ropa», cuando, según afirma, ella fue «crucificada» y acusada de «glamurizar el abuso» cuando exploró esos mismos temas en su música. «Pregunta para la cultura: ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé han obtenido sus números uno con canciones sobre ser ser sexy, no usar ropa, tener sexo, engañar, etc., ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien, sentirme hermosa estando enamorada incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que quiera, sin ser crucificada o decir que estoy glamurizando el abuso?», escribió en una larga publicación, en la que también anunció la fecha de lanzamiento de su próximo álbum. Sus palabras no fueron bien recibidas por muchos internautas, que no tardaron en expresar su rechazo en las redes, acusando a Lana del Rey de criticar solo a artistas de color. «Lana Del Rey es racista. ¿Por qué solo está atacando a mujeres de color? escribió un usuario. «Lana del Rey apesta y es racista y piensa que cantar sobre cocaína y hombres que no la aman le hace identificarse con los adolescentes. Tiene 34 años», comentó otra tuitera. «Lana podría haber hecho su planteamiento sin centrarse en mujeres de colores. Muchas mujeres como Madonna, Lita Ford, Wendy O. Williams, Dixie Chicks (Goodbye Earl) y Kate Bush cantaron o escribieron canciones sobre las mismas cosas que mencionó en su publicación de Instagram», señaló otro internauta. La cantante se defendió de las críticas afirmando que sus comentarios no tenían nada que ver con motivos raciales, enfatizando que las artistas que mencionó en su publicación son «sus cantantes favoritas».