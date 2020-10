Kuwait Airways recibe sus dos primeros Airbus A330neo

Con unos pocos minutos de diferencia han partido esta mañana de Toulouse hacia Kuwait City los dos primeros Airbus A330-800 de Kuwait Airways.

Los dos primeros Airbus A330-800, de un total de ocho, de Kuwait Airways están ya en el aeropuerto de Kuwait City. Son los dos primeros aviones de este modelo que han sido entregados.

Information about the new A330-800 aircraft, to be received today. Kuwait Airways is the first airline to acquire this type of aircraft.#sure_we_can pic.twitter.com/UeUVcQZhwB

— Kuwait Airways (@KuwaitAirways) October 29, 2020

El A330-800 es el segundo miembro de la familia A330neo, su fuselaje tiene una longitud de 58,82 metros, casi cinco metros menos que el otro miembro de la familia, el A330-900, cuya longitud es de 63,66 metros.

Su capacidad máxima de pasaje es de 406 pasajeros, si bien Kuwait Airways ha seleccionado una configuración de 235 plazas, 32 en ejecutiva y 203 en turista. Con un peso máximo al despegue de 251 toneladas, puede volar a 15.094 km.

El A330-900 tiene una capacidad máxima de pasajeros de 440, y con el mismo peso máximo al despegue, tiene una autonomía máxima de 13.334 km.

Ambos comparten el motor Rolls-Royce Trent 7000.

Mientras que del A330-900 se han vendido 318 ejemplares y entregados 49, del A330-800 sólo se han vendido 14. Los ocho de Kuwait Airways, dos para Uganda Airlines, y cuatro que Airbus lista como uno o varios clientes no identificados.

Air Greenland (Groenlandia, Dinamarca) ha anunciado por su parte que incorporará un ejemplar para sustituir al A330-200 que opera en la actualidad.

El primer A330-800 de Air Uganda fue pintado a finales de octubre, y Air Greenland, cuando hizo su anuncio, señaló que lo recibiría en el último trimestre de 2021.

En su momento Hawaiian Airlines ordenó seis unidades que, en realidad fue un cambio de un pedido anterior del A350-800, Cuando Airbus canceló el desarrollo de este, la aerolínea, una de las dos que mantenían sus pedidos sobre el modelo, se vio “obligada” al cambio. Finalmente canceló su pedido y adquirió el Boeing 787.

Fuente: FlyNews.