Jennifer Aniston lloró en una entrevista al enterarse de que Brad Pitt iba a tener un hijo con Angelina Jolie. Jennifer Aniston estalló en llanto al descubrir que Brad Pitt estaba esperando un hijo con otra mujer. La actriz, hoy de 51 años, filmó su última escena de Friends, hace ya dieciséis, y estaba lista para formar una familia con el actor. Pero las cosas no salieron como las había planeado Jen, ya que su entonces marido se enamoró de Angelia Jolie en el set de su película Mr. and Mrs. Smith, dejando, en 2005, a la actriz con el corazón roto. “El mundo quedó sorprendido y yo me quedé sorprendida”, confesaba la actriz al hablar sobre sobre su separación con Pitt tras cuatro años y medio de casados. Después de que la pareja anunció su separación al mundo y aun sin terminar de firmar el divorcio, Aniston brindó una entrevista a Vanity Fair, ese mismo año, y expresó abiertamente sus sentimientos de pérdida, tristeza, rabia y sorpresa por la ruptura. Pero no fue nada fácil para ella hablar públicamente de su fallido matrimonio con Pitt, ya que aún estaba en pleno duelo. En un momento se derrumbó y no pudo contener las lágrimas cuando la periodista le habló sobre los rumores de que Jolie estaba embarazada de dos meses.