Henkel brinda consejos para cuidarse el cabello en casa

Henkel, a través de su unidad de negocio Beauty Care, invita a todos a que aprovechen la cuarentena para retomar rutinas de higiene, especialmente la del cabello.

“Este tiempo en el hogar podemos utilizarlo para continuar brindando un cuidado especial a nuestro cabello. Hay muchos tratamientos por los que podemos optar y, sin duda, un descanso de las herramientas de calor o químicos va a caerle de maravilla a nuestra cabellera, contribuyendo a recuperar nuestra salud capilar. Es muy importante conocer las soluciones que existen en el mercado, los beneficios que nos ofecen, los ingredientes y cuáles son sus aportes, cómo las que ofrece Henkel“, explica Esteban Castañeda, Gerente de Marca de Beauty Care.

Tips para mantener un cabello sano durante la cuarentena:

Lavar el cabello con shampoo y utilizar un acondicionador hidratante de medias a puntas; dejarlo actuar por 2 minutos para que le devuelva nutrientes al cabello y lo desenrede.

Al salir a la calle es preferible amarrar bien el cabello o cubrirlo. Al regresar, lavarlo para mantener un alto nivel de higiene.

“En nuestro portafolio del negocio de Beauty Care, contamos con la línea Pert, la cual contiene una amplia variedad de opciones dependiendo de las necesidades del cabello de cada persona. Aplicar una mascarilla hidratante una vez a la semana y combinar el acondicionador de aceite de oliva de Pert con 1 huevo y mayonesa por 5 minutos, ¡caerá de maravilla! Mientras cuidamos nuestro cabello, podemos poner una vela en el baño y música para relajarnos“, recomienda Castañeda.

Otras recomendaciones para el cuidado del cabello:

•Las herramientas de calor como las planchas y secadoras pueden debilitar y destruir las proteínas vitales en la fibra capilar. Además, pueden opacar el cabello y quitarle su movimiento natural. Por esta razón, se recomienda que cuando se utilizan estos instrumentos, se apliquen como complemento, productos que ayuden a proteger el cabello y a mantener su brillo como lo son las gotas de protección térmica Smooth’N Shine o el spray protector de calor Guardian Angel de la línea Got2b.

•Es importante utilizar acondicionador en cada lavada y usar un tratamiento una vez a la semana, reemplazando el acondicionador. La línea de Pert ofrece una gran variedad de acondicionadores y tratamientos elaborados con ingredientes naturales necesarios para mantener un cabello fuerte y sano.

•Los tratamientos se deben aplicar dependiendo de la estructura capilar o el nivel de daño del cabello. Los productos de la familia Got2b contienen propiedades hidratantes que te ayudan a mantener un cabello sedoso y brillante. Es importante tomar en cuenta que si el cabello es rizado o está muy dañado, el tratamiento se debe utilizar dos veces por semanas en reemplazo del acondicionador; si el cabello es normal, una vez a la semana; y si el cabello es graso, cada 15 días para evitar sobrecargarlo.

•Se debe evitar cepillar el cabello húmedo, ya que este estado es más propenso a quebrarse y dañarse. La recomendación es utilizar una crema para peinar, esto para evitar los nudos y un peine de dientes anchos. Las líneas de Pert y Smooth’N Shine incluyen diferentes cremas para peinar que se adaptan a cada estilo de cabello según su forma y necesidades.

•Si el cabello no está sucio, no debe lavarse tan seguido ya que el cuero cabelludo segrega aceites esenciales y naturales que se necesitan para proteger e hidratarlo. Un lavado excesivo los elimina. Otra opción para mantener el cabello limpio es utilizar los champú en seco o dry shampoos, como los que ofrece Got2b. Estos productos permiten conservar la frescura del cabello y obtener un look natural. Son muy fáciles de utilizar y no dejan residuos blancos después de cepillar.

Castañeda agrega: “Se habla mucho sobre la frecuencia con la que se debe lavar el cabello y si bien la recomendación no es hacerlo tan seguido, esto también dependerá del tipo de cabello y estilo de vida de cada persona. Por ejemplo: si su cabello es graso, lavarlo todos los días les hará sentirse frescos y cómodos. Si su cabello es normal, dejando un día de por medio, estará bien, y si es seco pueden lavarlo cada dos días. Si hacen deporte y sudan mucho, lavarlo cada día sería lo más recomendable, pero es importante devolverle la hidratación que le quita el shampoo, usando acondicionador o un tratamiento intensivo“.

Henkel recomienda a las personas que aprovechen este tiempo en el hogar para recuperar la salud capilar, darle el respiro necesario al cabello, hacerse una pequeña reparación estética o inclusive, retomar la coloración, ya que existen kits de fácil uso que incluyen las instrucciones y el material completo para hacerlo como un profesional.

“No se trata de hacerse un cambio de look completo, pero sí puedes refrescar tu imagen y sentirte mejor con algunos cambios sencillos como cortar las puntas o emparejar el fleco. Recuerda siempre hacerlo con el cabello mojado y bien peinado. El color también puede ser una opción: el portafolio de Henkel incluye marcas reconocidas como Palette e Igora que cuentan con productos de alto cuidado, variedad de tonos y herramientas necesarias para la aplicación del tinte. Además, contamos con nuestra línea de orientación por WhatsApp +57 318 4723849, a través de la cual expertas pueden ayudarte a elegir el tono ideal y brindarte consejos sobre cómo usar los productos y mantener el color“, finalizó el gerente de marca.

