Gobierno enfrentará Fase 2 de reapertura económica con un sistema de Salud a punto de colapsar

El Salvador. Ante la entrada en vigor de la segunda fase de la reapertura económica este martes 2 de julio, el Presidente Nayib Bukele explicó que la única arma con la que cuenta el Gobierno es reforzar los hospitales y hacer conciencia en la población con respecto a las medidas sanitarias para evitar contraer el coronavirus.

El mandatario señaló que los centros hospitalarios incrementarán su capacidad, entre ellos el Hospital El Salvador, que pondrá a disposición alrededor de 1,200 camas de cuidados intensivos para paciente graves o críticos.

“Esas 1,200 camas nos permitirá aguantar un poco más, pero necesitamos que la gente se cuide para no contraer la enfermedad, y si la contrae y se agrava y necesita el cuido hospitalario, ya esté más vacío el hospital porque se han dado más altas”, explicó.

El gobernante manifestó que no es factible seguir postergando la apertura económica, pues la cantidad de contagios no bajará.

“Hemos tratado de hacer lo que podemos en la salud sin destruir la economía. Si no vamos a bajar los contagios, porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos de la reapertura económica, aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en estos últimos días”, afirmó el jefe de Estado.

Por otra parte, aseguró que se seguirá comprando insumos de protección para el equipo médico que trabaja en primera línea contra el covid-19. “Se ha comprado muchísimo insumo para equipo de protección. Esperamos que la Asamblea haga la transferencia para que Salud compre más insumos, porque se acaba muy rápido. Vamos a hacer más compras”, detalló Bukele.

La segunda fase de apertura económica comprende la reactivación de las industrias de plástico, cartón, calzado, cosméticas y creativas, además de la reactivación de servicios empresariales y profesionales. También se incluye la apertura del transporte colectivo, el funcionamiento de los “call centers”, las empresas de bienes raíces, restaurantes y cafés, escuelas de aviación y los centros comerciales, únicamente con el funcionamiento de algunos locales específicos.

