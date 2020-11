Eta dejó pérdidas de más de 18 mil manzanas en cultivos y pastos en la zona sur

Honduras. Los daños ocasionados por el huracán Eta continúan cuantificándose en los departamentos del sur del país, en donde preliminarmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), informó la pérdida de 18 mil manzanas de cultivos, pastos y disminución de futura cosecha de camarón cultivado.

En Valle y Choluteca en donde la SAG, realizó visitas de campo los mayores daños fue en los cultivos de frijol, maíz y sorgo, las fincas que fueron afectadas pertenecen a pequeños y medianos productores de la zona y a asociaciones, los cuales perdieron producción debido a los desbordamientos.

En cuanto el cultivo de melón y sandía, hubo pérdidas debido a que se encontraba en la etapa de preparación de tierras para las siembras, que dio inicio en los primeros días de noviembre para ser cosechadas en los primeros meses del próximo año. El cultivo de sandía se vio levemente afectado debido a las mismas circunstancias del cultivo de melón.

En la ganadería hubo mortalidad en terneros por enfermedades en las vías respiratorias debido al cambio brusco de temperatura que generaron las lluvias.

También el alimento necesario para los animales, como pastos, King Gras, sorgo y maíz, se perdieron a causa de las lluvias.

El informe destaca que las fincas camaroneras pertenecientes a empacadoras no se vieron afectadas en estructuras físicas (desbordamientos, bordas, maquinaria, etc), sin embargo, se podría dar una disminución en la cosecha de camarón debido a la falta de salinidad adecuada en el agua producto del exceso de lluvias, la cual no puede ser cuantificada hasta el momento de cosecha en las fincas.

En el cultivo de caña de azúcar, las hectáreas afectadas serían cosechadas en la temporada 2020-2021, de estos se esperaban rendimientos de 100-150 Toneladas Métricas, sin embargo debido al aumento de agua en la caña de azúcar, los rendimientos se verán afectados.

Choluteca

En Choluteca se totalizan 1,636 manzanas de maíz pérdidas, que se encontraba en etapa de cosecha, las rutas de acceso y los lugares dedicados a desgranar se encuentran totalmente inundados.

En frijol las pérdidas ascienden a 3,400, este se encontraba en etapa de madurez del grano el cual sería cultivado a mediados de noviembre.

En sorgo se totalizan 2,376 manzanas que destinadas para concentrado de animales.

Otros cultivos afectados fueron la caña de azúcar que contabilizan 9,119 manzanas afectadas (6,353 Hectáreas), así mismo 170 manzanas de ocra, 50 de ayote, 180.7 de camarón cultivado, 170 de pasto, 50 de plátano, 192 de ajonjolí 20 de sandía y 2 de melón.

El departamento de Valle en maíz se perdieron 155 manzanas, en frijol 80, sorgo 141, plátano 44, en sandía 9 y en pasto 179 manzanas.

Fuente: La Tribuna.