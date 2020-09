El ex novio de Naomi Campbell la demandó por 3 millones de dólares. Naomi Campbell deberá dar explicaciones a la Justicia por un ex novio, quien presentó una demanda millonaria alegando que le debe mucho dinero. El magnate multimillonario ruso Vladislav Doronin fue quien inició acciones legales contra ex top británica por “préstamos pendientes y propiedades” por valor de USD 3 millones. En la demanda, Doronin asegura que la modelo se niega a devolverle el dinero que le prestó durante los cinco años que duró su relación, entre 2008 a 2013, aunque no detalla la suma exacta. En documentos judiciales obtenidos por el sitio de entretenimiento TMZ, Doronin afirma que su ex pareja se niega a devolver una suma que le prestó a lo largo de los años. También alega que ella todavía conserva algunas pertenencias suyas no especificadas, por un valor de más de USD 3 millones. En 2010, Campbell anunció su compromiso con el millonario ruso, que finalmente no se celebró. Doronin hizo su fortuna a través de sus empresas comerciales y es el fundador de Capital Group, una empresa de desarrollo inmobiliario. También es propietario, presidente y director ejecutivo de Aman Resorts, un grupo de hoteles de lujo que abarca 20 países, y es presidente y director ejecutivo de OKO Group, otra compañía de desarrollo inmobiliario. En tanto, se estima que Campbell ganó USD 60 millones en su carrera de supermodelo. La ex top model comenzó a salir con el multimillonario ruso en 2008, y estuvieron juntos durante cinco años antes de separarse en 2013. Durante su relación, Vlad a menudo la colmaba de regalos, además de escapadas en su yate y a su casa privada en la isla Cleopatra en Turquía. Campbell estuvo anteriormente en una relación con el bajista de U2 Adam Clayton de 1993 a 1994, y el empresario italiano Flavio Briatore de 1998 a 2003. También mantuvo una relación con Liam Payne durante dos meses en 2019.