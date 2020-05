Dayanara Torres confiesa se unió a una aplicación de citas para buscar un nuevo amor. A poco tiempo de vencer el cáncer de piel y de haberse recuperado del abandono de su expareja Louis D’Esposito, quien la dejó por los problemas de salud que la aquejaron, la exMiss Universo Dayanara Torres confesó que está abierta a una nueva oportunidad y ya se encuentra inscrita en una exclusiva aplicación de cita para encontrar el amor. “Mis amigos me pusieron en un App porque estamos en cuarentena, no puedo salir, así que ya que estamos en casa estoy mirando…”, dijo animada en una entrevista con el locutor puertorriqueño Molusco. “Es una bien exclusiva de gente del ambiente”, añadió sonriente. La modelo puertorriqueña también habló de sobre su exprometido y como enfrentó la situación en uno de los momentos más difíciles de su vida: “Dolió porque yo nunca había traído a nadie a la vida de mis hijos, y lo hice porque tenía más seguridad porque nos comprometimos, los planes iban viento en popa. Pero yo pienso que hay gente que no sabe cómo lidiar con algo tan fuerte y en realidad, al final del día, tú no quieres a una persona así al lado tuyo”, dijo. Sin embargo, la ex de Marc Anthony no le guarda rencor a D’Esposito. “”Quitándole lo que no era bueno, era tremenda persona y era tremenda persona con los nenes y los nenes le admiraban. Eso yo necesito, yo creo que cada uno te va llevando al que verdaderamente sea”, expresó. Entre otras cosas, reveló que aunque ya se encuentra mejor, tendrá que seguir con las radiaciones por dos años, esto durante cada tres meses y con la finalidad de que todo permanezca en orden, así como de mantenerse lejos de cualquier riesgo.