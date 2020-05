Cuatro consejos para mejorar la conectividad de red

En estos momentos, millones de trabajadores de oficina en todo el mundo, se encuentran trabajando en casa. El resultado de este movimiento masivo de trabajo en el hogar es que el tráfico de banda ancha que habría tenido lugar anteriormente en la oficina o en las redes celulares, ahora se han trasladado a redes que sirven a usuarios residenciales, forzando estas redes.

Los proveedores de servicios e infraestructura de red han hecho un gran trabajo al adaptarse a esta “nueva normalidad”. Han ajustado y optimizado sus operaciones para poder brindar a las personas que trabajan desde casa la conectividad de banda ancha que necesitan para recibir y enviar correos electrónicos, descargar archivos, videoconferencias y usar una variedad de aplicaciones de Software como Servicio (SaaS), mientras otros miembros de su familia aprenden en línea, transmiten videos o juegan videojuegos en línea.

Aún con la optimización, muchas personas que trabajan desde casa están experimentando algunas dificultades con su conectividad de banda ancha, ya sea debido a un aumento en el tráfico residencial en su vecindario a la que se somete la red central durante el día (como el acceso VPN), sus hijos y otros miembros de la familia están todos en línea al mismo tiempo, de tal manera que alcanzan su punto máximo en la red de acceso, o porque su antiguo punto de acceso Wi-Fi debe actualizarse.

“CommScope ha estado ayudando a los proveedores de servicios a brindarle a sus clientes residenciales los servicios de banda ancha que necesitan para trabajar desde casa, mientras que, en su mayor parte, trabajamos desde casa nosotros mismos. Según nuestras experiencias, aquí hay algunos consejos que pueden ayudarlo a obtener la conectividad que necesita para realizar su trabajo durante la crisis actual”, mencionó Morgan Kurk, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología de CommScope.

Actualice su enrutador inalámbrico

Si usted y su familia tienen un buen rendimiento en parte de la casa, pero no en el resto, el primer lugar para buscar solucionar estos problemas podría ser su router de Wi-Fi. Los nuevos routers como Wi-Fi 6 (como nuestro sistema SURFboard mAX® Pro Mesh Wi-Fi 6) utilizan tecnología de red de malla para proporcionar más de 5,000 pies cuadrados de cobertura inalámbrica, lo que le permite obtener una conexión estable si está trabajando en su oficina en casa, cocina o incluso el vestidor (por ello es importante, no se puede interrumpir la videoconferencia). Algunos de estos nuevos routers tienen una tercera banda, un transmisor 4×4 Wi-Fi 6 que se puede usar para backhaul dedicado. Esto obtendrá velocidades de servicio rápidas incluso si varios miembros de la familia están conectados.

Programe reuniones en línea de cinco a diez minutos después de la hora o media hora

Incluso un gran punto de acceso Wi-Fi 6 no mejorará su conectividad si hay congestión del servidor causada por demasiadas personas que intentan hacer lo mismo al mismo tiempo.

Una forma de abordar este problema es un ”cambio de hora” al comienzo de las reuniones para dar cuenta de esta avalancha del servidor. Programar reuniones que comiencen en algún otro intervalo, 5 o 10 minutos después de la hora mejorará la situación.

Otra cosa a tener en cuenta que ayuda a reducir la resolución es el video en una llamada o reproducir audio sólo si está observando la reunión y no necesita tener una presencia de video.

Programe grandes descargas para la noche

Incluso con todos trabajando, aprendiendo en línea o entreteniéndose con transmisiones desde casa en estos días, la gente todavía duerme. Si tiene que descargar un archivo muy grande, intente programarlo para altas horas de la noche, entre la medianoche y las 5:00 a.m. incluso si los niños de al lado todavía están jugando el último videojuego en este momento, lo más probable es que tenga una mejor conectividad que durante el día. Además, no le importará si se ralentiza, siempre que no lo haga cuando se levante.

Contacte a su proveedor de servicios

Si los problemas no están en su hogar y tampoco en el núcleo de la red y ya ha intentado mover las descargas actuales a otros tiempos, siempre puede comunicarse con el proveedor de servicios para ver si puede aumentar las velocidades máximas disponibles para su hogar. Si bien puede pagar un poco más, en este momento de necesidad crítica, el costo adicional puede valer la pena.

“Incluso con una gran conectividad, la transición al trabajo desde casa todos los días puede ser difícil. Si tiene problemas con la conectividad, este desafío sólo se vuelve mucho más difícil. Siguiendo los consejos anteriores, puede ayudar a abordar muchos problemas de conectividad comunes y aprovechar al máximo lo que ahora es una situación difícil”, finalizó Morga Kurk.

