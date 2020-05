Coronavirus: Los sectores más golpeados en Guatemala por las medidas del Gobierno de Nayib Bukele

Guatemala. Las acciones implementadas en El Salvador por el coronavirus han afectado a empresas guatemaltecas en la comercialización y producción de bienes y servicios reportan representantes empresariales.

A diferencia de Guatemala, las autoridades del vecino país declararon un cierre de las actividades industriales y comerciales y solo permitieron las esenciales como la industria de alimentos y bebidas y medicamentos.

Aunque no hay cifras totales del impacto para Guatemala, hay que considerar que El Salvador es el principal socio comercial que representa el 12% de las exportaciones hacia Centroamérica, que en 2019 fue de US$1 mil 384 millones -Q10 mil 600 millones-.

Ambas economías están integradas en el intercambio comercial, capitales, inversiones y empresas.

Fuerte impacto

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que la situación actual ha dificultado las operaciones comerciales con el vecino país, impactando en las exportaciones de las empresas, así como de las importaciones de insumos y materias primas.

“Las operaciones de exportación en zonas francas de El Salvador no están operando que afectan la cadena de suministros a industrias locales”, describió Girón, al reiterar que no se cuenta con un reporte de ese impacto.

Mencionó que, en el caso de la industria de helados, dulces y bebidas carbonatadas, no están realizando sus exportaciones a El Salvador, ya que, según la disposición, estos productos están catalogados como snacks y no son indispensables.

“El problema mayor es qué la industria salvadoreña está cerrada y por ende las exportaciones e importaciones guatemaltecas se verán afectadas, al no estar su contra parte disponible”, aseguró el industrial.

Menos ventas

Estuardo Rivera, presidente de la Gremial de Metalurgia, adscrita a la CIG confirmó que hay un doble impacto en El Salvador para la industria, ya que todas las actividades comerciales están cerradas, ferreterías y venta de materiales de construcción y no se logran alcanzar los volúmenes de venta.

Por otro lado, apuntó a la no recuperación de los créditos otorgados. “En El Salvador estamos paralizados y es un costo para la industria metalúrgica tanto local como la que se exporta desde Guatemala”, recalcó el directivo.

Explicó que el volumen que no se ha podido despachar a El Salvador, equivale a unas tres mil toneladas métricas solo de barras de acero, que es el principal producto que se envía desde Guatemala, pero la cantidad puede incrementarse a cinco mil toneladas, incluyendo láminas y tubos.

La situación es muy distinta a Honduras, que se implementaron toques de queda en algunos territorios, pero se permite hacer los despachos.

En el caso de Guatemala, el volumen de ventas disminuyó entre 25% a 45% para algunas empresas que es algo muy significativo, y anticipó que mayo estará más complicado.

“Los focos locales comienzan a incrementarse y se colocan los cordones sanitarios, cuando ya se tenían los camiones preparados para hacer los despachos, pero ya no se concretan las entregas”, indicó.

Además, qua autoridades locales imponen medidas unilaterales, que no son las oficiales y las personas de las comunidades cierran los accesos.

Cierre temporal

El empresario Carlos Way que cuenta con operaciones en el vecino país, compartió que tiene varios días de no abrir al público y no cuentan con los ingresos de las ventas.

“Tenemos toda la operación –17 tiendas– y todas están cerradas, con el agravante de que no se puede suspender o despedir al personal y se mantienen los costos vigentes en comparación con Guatemala”, afirmó el empresario.

Precisó que en la parte de alquileres han logrado hacer negociaciones, pero en la parte laboral ha sido “complicado”.

A pesar de estas adversidades, aseguró que no piensa cerrar y continuarán hasta el reinicio de actividades que fácilmente podría llegar a julio o agosto.

Balanza a favor

Las exportaciones de Guatemala a El Salvador hasta marzo de este año ascendían a US$340 millones que representan US$11 millones más que el año pasado, y para Honduras US$256 millones o sea US$11 millones más, es decir que la balanza comercial es a favor del país.

Los principales productos que se despachan a El Salvador son manufactura de papel y cartón, materiales plásticos, textiles, manufactura de metales, productos de tocador y perfumería, industria química, productos farmacéuticos, insecticidas y desinfectantes.

También legumbres y hortalizas, alimentos para animales, bebidas y vinagres, detergentes y jabones, entre otros.

Fuente: Prensa Libre.