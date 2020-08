Comerciantes agradecen apoyo económico brindado por Gobierno

Guatemala. Comerciantes del sector informal agradecieron el apoyo económico brindado por el Gobierno de Guatemala, que busca beneficiar a las familias afectadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Durante un recorrido por el Mercado Central, ubicado en la zona 1 capitalina, conocimos a “doña Rosa”, quien vende frutas y verduras en el lugar desde hace 15 años. Ella agradeció el apoyo brindado a través del programa Fondo Apoyo al Comercio Popular.

“Tengo 15 años de trabajar en el mercado, lo que está pasando nos ha afectado un poco. No trabajamos normal como antes, la gente casi ni se asoma al Mercado Central, pero gracias al apoyo económico que nos dio el Ministerio de Desarrollo (Mides), mis compañeros y yo ya tenemos para llevar de comer a nuestras familias”, expresó.

Puestos después, encontramos a “doña María”, una vendedora de flores que también fue beneficiada con este programa.

“Yo agradezco el bono del comercio popular, que Dios bendiga al Gobierno por lo que nos mandó, con eso nos apoyaron a cada uno de nosotros los comerciantes”, señaló.

Asimismo, conversamos con Rosa García, quien agradeció con una sonrisa el aporte de mil quetzales.

“Gracias al Mides por habernos dado mil quetzales, que son de bastante utilidad porque esto nos ha afectado bastante en la economía, con ello pudimos comprar víveres para nuestra familia”, afirmó.

El Apoyo al #ComercioPopular es un programa creado para apoyar económicamente a la población guatemalteca más afectada económicamente por la emergencia del COVID-19, otorgando un aporte único de 1 mil quetzales.#JuntosSaldremosAdelante#GuatemalanoseDetiene pic.twitter.com/6eOsQiwsLA

— Mides (@midesgt) August 19, 2020

Este apoyo también fue entregado a vendedores de ropa como Mauricio Choc, quien comentó que las ventas han bajado porque la gente no visita mucho este mercado.

“La pandemia nos ha afectado bastante porque no hay movimiento de personas, nos ha afectado grandemente en nuestros pequeños negocios, si nosotros no tenemos movimiento, no tenemos con que subsistir. Gracias al apoyo del Gobierno central y al Mides por apoyar el comercio popular”, puntualizó.

#UnidosContraElCoronavirus | El @midesgt confirmó que 100 mil personas fueron beneficiadas con el Fondo Apoyo al Comercio Popular. #GuatemalaNoSeDetiene🇬🇹 pic.twitter.com/IaG3FvBRma

— AGN (@AGN_noticias) August 19, 2020

El programa

Las personas que forman parte del programa recibieron mil quetzales y se prevé que el Gobierno de Guatemala entregue el aporte económico a no menos de 200 mil comerciantes del sector informal.

El pago ha sido realizado a comerciantes de los departamentos de Guatemala, San Marcos, Alta Verapaz, Jutiapa, Chiquimula, Suchitepéquez, Escuintla, Sololá y Chimaltenango, entre otros.

Los beneficiarios pueden retirar el dinero en cajeros automáticos utilizando su DPI (documento personal de identificación), que debe coincidir con la información que está en los listados oficiales elaborados por las municipalidades.

Fuente: AGN.