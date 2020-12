Cepillín arremete contra Paty Navidad por afirmar que el COVID-19 es “una gran mentira”. Sin pelos en la lengua y con la sinceridad que lo caracteriza, Cepillín, el famoso payaso mexicano, arremetió contra la actriz Patricia Navidad, quien desde que comenzó la cuarentena por COVID-19 no ha parado de emitir controversiales comentarios respecto a la enfermedad, su tratamiento y la vacuna que está a punto de aplicarse. El personaje, interpretado por Ricardo González Gutiérrez, está seguro que morirá por un infarto, por lo que no teme infectarse de coronavirus, pero está dispuesto a aplicarse la vacuna en cuanto esté disponible en su país natal. “De gripa no me voy a morir, de COVID no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí”, declaró en entrevista con Sale el Sol. Cepillín está a favor del empleo de la vacuna, muy al contrario de lo que ha opinado la actriz Paty Navidad, a la que llamó “vieja loca”, “mujer trastornada” y “una mujer que no sabe lo que dice”. Para suavizar un poco su comentario y ante las posibles repercusiones que tendrían sus palabras, Cepillín aprovechó para reivindicarse con la actriz. En varias ocasiones, la actriz ha compartido “fake news”, a través de sus redes sociales, las cuales pondrían en riesgo la vida de miles de personas que dudan los hechos en cuanto a la pandemia. Cabe mencionar que en los últimos meses Patricia Navidad se ha esmerado por “desmentir” la existencia del COVID-19, aduciendo que es un “invento de los gobiernos”. Debido a esto, Instagram decidió ocultarle un video, donde ella asegura que las vacunas contra el COVID-19 contienen nanotecnología para controlar a las personas. Incluso, la actriz señala, sin evidencias, que multimillonarios como Elon Musk y Bill Gates están detrás de esta conspiración.