Centroamérica llega a un acuerdo para retomar el flujo comercial regional

Centroamérica. El Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica (COMIECO), discutió y acordó diversas medidas que se van a aplicar para el ingreso de las mercancías en los territorios nacionales.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), informó que al final de la sesión se acordó reiniciar las operaciones de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y poner en funcionamiento el plan aprobado conjuntamente con la Federación Centroamericana de Transportistas para el tránsito de mercancías.

En la sesión extraordinaria participó el Secretario General del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), Vinicio Cerezo Arevalo.

Comex explicó que f»ue bajo una estrecha coordinación público-privada de cada uno de los países de la región que hizo posible generar diversas opciones para realizar las operaciones de comercio exterior intrarregionales. Tal como ha sido la norma hace varias semanas, aquellos transportistas que presenten síntomas asociados al COVID-19 no podrán ingresar a territorio nacional».

La Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, manifestó estar muy agradecida con el equipo público y privado por el respaldo durante la atención a esta situación.

La Ministra Celebró, además, que los países representados en COMIECO hayan tenido dos sesiones seguidas tan fructíferas después del diálogo, conducidas bajo la Presidencia Pro-Témpore de Honduras.

“Si bien la pandemia nos ha afectado profundamente, desde el jueves pasado la región demostró que puede hacerle frente con soluciones innovadoras. Resta ejecutar el acuerdo para ajustarlo según las lecciones que solo en la práctica se conocerán, tras un seguimiento cercano”, añadió.

En esa reunión, tras la propuesta de Costa Rica, los jerarcas llegaron a un acuerdo para crear un grupo de trabajo que dará seguimiento a la implementación de este plan.

El Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quien lideró una comitiva de gobierno en el territorio fronterizo, señaló que lo acordado garantiza un control total de las medidas sanitarias dadas por el gobierno y el flujo comercial de la región.

“Cabe resaltar que durante todo el tiempo que los transportistas estuvieron esperando en la frontera, se les brindó apoyo humanitario para que solventaran sus necesidades básicas”, aseguró Soto.

Por su parte, el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Álvaro Sáenz Saborío, mostró estar muy complacido con los acuerdos alcanzados que permitirán descongestionar los puestos fronterizos terrestres. “Este acuerdo permitirá descongestionar los puestos fronterizos terrestres; es un primer paso para agilizar el flujo comercial y el sector privado está esperanzado en que el mismo se ejecute cuanto antes” enfatizó Sáenz.

También la Presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Laura Bonilla Coto, señaló: “Nos alegra los acuerdos alcanzados por el bien del sector ya que no podemos arriesgar la suspensión de nuestro flujo comercial, dado que es el sustento de miles de familias centroamericanas”.

Por su parte, Enrique Egloff Gerli, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, celebró el acuerdo alcanzado. “Nos complace enormemente haber contribuido a la solución, desde un conocimiento de la región, el comercio regional y de nuestro sector, así como de un profundo compromiso con el bienestar sanitario y comercial a través de un balance entre la salud física y la económica para nuestro país y la región centroamericana”, señaló Egloff.

Asimismo, Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, agradeció a la Ministra Jiménez el trabajo realizado para llegar a un acuerdo a nivel regional, el cual permitirá reanudar el flujo comercial y resguardar las cadenas de suministro en todos los niveles.

“Celebramos también que hoy los transportistas de la región podrán continuar con su trayecto a los diferentes destinos”, manifestó Castilla.

En las sesiones de trabajo realizadas para identificar soluciones a la situación fronteriza, participaron las siguientes instituciones públicas: Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencias, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Fitosanitario del Estado y Servicio Nacional de Salud Animal, entre otras; así como las cámaras empresariales: Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de Depósito, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Comercio Exterior, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Cámara Nacional de Transportes de Carga y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, entre otras.

Nicaragua

En Managua el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri también anunció el acuerdo en su cuenta de Twitter.

Para Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe (Fecaexca), la solución que se ha dado es temporal, informó el diario La Prensa, de Nicaragua.

“Lo que priorizaron fue buscar un mecanismo para descongestionar la fronteras, sin embargo lo que hicieron fue aplicarle la misma receta de los ticos a toda Centroamérica, es decir la reciprocidad tuvo efecto, y vamos a ver qué pasa ahora, yo creo que el problema todavía no está resuelto”, dijo Jacoby.

Por su lado, según el medio nicaragüense, Aguerri aseguró que la medida que aplicó Costa Rica, fue un golpe a la integración centroamericana que se mantiene desde hace más de 30 años.

“En relación al acuerdo, en sí hay que destacar que no es el mejor acuerdo para la región además del golpe que le dio a la integración centroamericana la decisión unilateral de Costa Rica en este caso que provocó la reacción de todos los países de la región”, explicó Aguerri.

Señaló que es entendible la preocupación sobre el tema sanitario de parte de las autoridades de salud de Costa Rica, “pero se tiene que encontrar un equilibrio para que no se pierda empleo, no se afecte al consumidor centroamericano y no perdamos como región competitividad aumentando la pobreza en los países. Y hacerlo trabajando como región. Al final Costa Rica se dio cuenta que tenía que sentarse en una mesa. Lo debían haber hecho así desde el inicio”.

Fecaexca reconoce el esfuerzo

A través de un comunicado la Federación de Cámara de Exportadores Centroamericnaos (Fecaexca), reconoció el esfuerzo de las autoridades de Comieco, las asociaciones de transportistas, a Fecatrans, directores de aduana, al SICA, SIECA, CCIE y demás cámaras y asociaciones que lograron llegar a un acuerdo temporal para el levantamiento de las medidas de restricción de ingreso del transporte terrestre de carga.

“Consideramos que los acuerdos logrados basados en priorizar las condiciones en que se encontraban los pilotos, sin bien son de altos costos, permitirán retornar el flujo de comercio. Esperamos que las medidas acordadas sean implementadas de la mejor manera”, señala Fecaexca en el comunicado.

La federación espera que con estas medidas y los lineamientos de bioseguridad para el sector transporte centroamericano, se restablezca de una vez el flujo comercial, informó La Prensa.

