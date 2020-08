Cardi B abre una cuenta en OnlyFans. Cardi B ha creado su perfil en la plataforma OnlyFans, pero no para compartir contenido explicito, sino para “publicar contenido detrás de escena, abordar los rumores en curso y conectarse más estrechamente con sus fans”. Aunque OnlyFans es generalmente utilizado por modelos e influencers para compartir contenido “demasiado picante para Instagram”, como lo expresó un perfil reciente del Times, la artista de origen dominicano lo va a utilizar para dar a conocer el detrás de cámaras del video “Wap” y algunas cosas más. “Ok chicos, ¡ahora pueden registrarse en mi cuenta OnlyFans! ¡Sí, pondré ‘WAP’ detrás de escena allí! Y mi contenido diario. También publicaré los rumores que estén circulando. No, no mostraré vagina, pechos y trasero. Será un lugar solo para mí y mis fans”, escribió la artista a sus más de 72 millones de seguidores en Instagram. Cardi B y Megan Thee Stallion estrenaron el video musical de “Wap”, que sorprendió con la participación de Rosalía y Kylie Jenner. Sin embargo, una parte del público de las cantantes estaba indignado de que Kylie apareciera en el clip. Tanto así que esta insatisfacción generó una petición en la que 70 mil personas pidieron la exclusión de Kylie. OnlyFans ha experimentado un aumento en popularidad desde el inicio de la pandemia Covid-19, un fenómeno que ha sido controvertido entre las trabajadoras sexuales que utilizan la plataforma.