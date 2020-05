Alianza Impacto Colectivo dona 22 ventiladores mecánicos al Ministerio de Salud

El Salvador. La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), junto al Banco Agrícola, Fruit of The Loom, ASESUISA, Crecer y Fundación Eserski, se unieron bajo la alianza “Impacto Colectivo”, que busca ayudar a las personas afectadas por el COVID – 19 en El Salvador, con un donativo de 22 ventiladores mecánicos con una inversión total de $550,000.

Los ventiladores serán entregados al Ministerio de Salud para que los distribuya en los centros médicos de mayor demanda como: Hospital Saldaña, Hospital Bloom, Hospital San Rafael y Hospital Zacamil, hospitales donde se espera concentrar a la mayor cantidad de personas afectadas. Los ventiladores estarán divididos de la siguiente manera durante y después de la pandemia.

HOSPITALES DURANTE COVID-19 POST COVID-19 Hospital San Rafael 8 3 Hospital Zacamil 7 12 Hospital Bloom 3 3 Hospital Saldaña 4 4

Las autoridades de salud explicaron que, la ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital para los pacientes que necesitan oxigenación y que están internados en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Debido a la gran demanda de los ventiladores mecánicos en el mundo y el posible incremento de necesidades en nuestro país, junto a nuestros aliados decidimos unirnos para apoyar a las personas que afectadas por la pandemia del COVID – 19”, explicó Roberto H. Murray Meza, presidente de la FRMA.

“Agradezco a Roberto H. Murray Meza, Presidente de Fundación Rafael Meza Ayau, por la invitación a participar en este esfuerzo llamado Impacto Colectivo. Son tiempos difíciles, pero estamos seguros de que, si nos mantenemos unidos, saldremos adelante. Somos el banco de los salvadoreños, por eso seguiremos, junto a nuestros clientes y aliados, buscando soluciones y apoyándonos con medidas que contribuyan al bienestar de todos”. Rafael Barraza, Presidente Ejecutivo de Banco Agricola.

“En ASESUISA aportamos a la coyuntura con acciones coherentes y responsables; generamos valor en momentos oportunos y contribuimos solidariamente al bienestar de las personas, las empresas y la sociedad. Con empatía y transparencia, estamos respondiendo a través de acciones como ésta, a los retos que nos afectan a todos en esta contingencia. Además de la gestión empresarial y la respuesta desde nuestra propuesta de valor, sabemos que el momento nos invita a aportar también desde la solidaridad, para contribuir a mitigar los efectos económicos y sociales de la coyuntura”, expresó Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de ASESUISA.

Los ventiladores fueron comprados en el mes de abril y se espera estén en el país entre los meses de julio y septiembre.

“Esta donación es posible gracias al aporte de asociados de Fruit of the Loom, cadena de proveedores que patrocinaron la carrera y de los participantes de Yo corro con el corazón, pues sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo nuestra insigne carrera que forma parte de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial de Fruit of the Loom El Salvador”: ingeniero Jaime Guevara, vicepresidente de manufactura para El Salvador y México, Fruit of the Loom.

La alianza representa el compromiso entre empresas y organizaciones comprometidas en trabajar juntas y unir esfuerzos para apoyar las necesidades más urgentes en la emergencia, y así poder salvar la mayor cantidad de vidas.

“En Crecer buscamos acompañar a nuestros clientes para que logren sus metas de futuro. Sabemos que el bienestar de una persona y de una sociedad, se construye gestionando el presente con visión de futuro.

Esto nos ha llevado a desarrollar amplias capacidades de atención remota para cuidar a nuestros clientes, en esta emergencia, pagar pensiones adelantadas, entre otras acciones. Hoy nos unimos a Impacto Colectivo para apoyar a nuestra población con este donativo”, afirmó Ruth de Solórzano, Presidente Ejecutiva de Crecer.

En la conferencia virtual estuvieron presentes: Roberto H. Murray Meza, presidente de la FRMA, Rafael Barraza, CEO del Banco Agrícola, Jaime Guevara, Vicepresidente de Manufactura de Fruit of The Loom, Enzo Bizzarro, CEO de ASESUISA y Ruth de Solorzano, CEO de Crecer además del Ministro de Salud Francisco Alabí.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe