Alejandro Fernández y su hijo Alex se reconcilian. Hay amor en México entre padre e hijo. Alex, el hijo de Alejandro Fernández, sorprendió al revelar que limó asperezas con su padre, a quien incluso le dedicó su nuevo tema, “El tiempo no perdona”, que presentó el viernes. “Con mi papá casi no había convivido, sobre todo desde que inicié esta etapa de mi vida de la carrera artística y aquí platicamos mucho, convivimos mucho, aclaramos muchas cosas que estaban… pues unos malentendidos que había por ahí. Y (ahora) estamos mejor que nunca, (realmente) no había ningún problema, por eso es siempre mejor platicar las cosas y siempre intentar estar en paz y armonía”, contó el joven cantante al programa “Ventaneando”, reseñó el portal Quien.com. En cambio, “El Potrillo” publicó una serie de imágenes en Instagram al lado del joven cantante, con el siguiente: “Los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres jamás abandonamos la paternidad. ¡Qué rápido se pasa el tiempo!”. Los cariñosos mensajes coinciden con el lanzamiento de “El tiempo no perdona”, un tema que ha dedicado a su padre, ya que, como dijo a Efe, ha sido “muy afortunado con la ayuda de Dios y de que estos grandes maestros” sean parte de su familia. Después del éxito de su primer disco, “Sigue la dinastía”, publicado en 2019 como una declaración de intenciones en relación a seguir la tradición de su familia de hacer música de mariachi, el joven de 26 años publica ahora este tema no solo para Alejandro sino también para enviar un mensaje de fraternidad a toda la población en un momento complejo debido a la crisis del coronavirus.