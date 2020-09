A días del primer aniversario luctuoso, Marysol Sosa reclama justicia por la muerte de su padre José José. Luego de tanta polémica, este próximo 28 de septiembre, se cumple el primer aniversario luctuoso de José José, de quien nunca se dio a conocer los motivos de su muerte y es justamente esto lo que su hija mayor Marysol Sosa desea aclarar y para esto envió un contundente mensaje a su media hermana, Sara Sosa. Fue por medio de una plática virtual para Sale el Sol en la que además de recordar hermosas experiencias y anécdotas a lado de su padre, Marysol y José Joel Sosa revelaron que no existe ningún tipo de comunicación con su media hermana, sin embargo, buscarán la solución para esclarecer la muerte de “El Príncipe de la Canción”, de lo contrario buscarán otro tipo de alternativas. A lo largo de la plática Marysol, quien recientemente se convirtió en madre por segunda ocasión, esta vez de un varón a quien decidió llamar como su famoso padre, reveló que no piensa quitar el dedo del renglón hasta conocer todos los motivos que llevaron a la muerte a José José, sin importar el tiempo que lleve hacerlo. “Clamando esta justicia que a parte se va a hacer porque en eso estamos, el tiempo que vaya a tomar a mí al día de hoy no me importa. Yo estoy en ello por honrarlo, por amarlo más de lo que lo amamos», dijo Marysol. No tienen prisa por recibir una herenciaRespecto a la herencia que les dejó José José, fue el hijo mayor de “El Príncipe de la canción” que aseguró que en estos momentos no han recibido nada y tampoco tienen prisa por hacerlo pues la herencia más grande que les dejó su padre es el talento y el cariño de la gente. “Toda la gente nos sigue preguntando que si el testamento, que si el dinero, que si las regalías. Ya veremos, no es algo que nos urja, no es algo que necesitemos, gracias a Dios al día de hoy Dios provee y no nos falta nada» dijo José Joel.