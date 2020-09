72% de las exportaciones genera sector agrícola hondureño

Honduras. El sector agrícola genera el 72% de las exportaciones y el 36% del empleo de la población económicamente activa, según el ex ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) German Pérez.

De igual manera, precisó que “la industria agrícola representa el Producto Interno Bruto (PIB) o sea que representa un peso bastante grande de la economía nacional y de ahí la importancia que debe revestir en el desarrollo de la nación”.

“A nivel nacional tenemos infinidad de políticas en beneficio del sector, pero muchas veces no son coherentes unas con otras por un lado y por el otro sucede que cada cuatro años, depende de las personas que lleguen a gobernar, se van cambiando las acciones que se llevan a nivel decampo”, comentó.

Tiempos

Recordó que en “tiempos del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) se realizó una planificación de todo el agro del 2004 al 2021, incluso se socializó con el G-16, a ellos les gustó y se mostraron dispuestos a financiarlo el proyecto de largo plazo, desgraciadamente, el siguiente gobierno (Manuel Zelaya, 2006-2009) lo engavetó y no se le dio seguimiento”.

Deploró que “nosotros no tenemos un plan nacional para el sector agropecuario y lo que sucede es que cualquier planificación que se hace no se hace con bases sólidas porque no tenemos toda la información necesaria”.

“Además, cada asociación de productores planifica unicamente para su actividad y no para todos los sectores, entonces hay una desconcentración en la toma de decisiones bastante marcada”, afirmó el dirigente.

“Creo que se debe hacer un análisis, retomar lo que está sucediendo en el sector agrícola y fortalecerlo para que siga generando empleo, alimento y bienestar a todo el pueblo hondureño”, sugirió el directivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Fuente: La Tribuna.