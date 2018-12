“Bohemian Rhapsody” logra récord de taquilla como filme biográfico musical

Bohemian Rhapsody, la cinta sobre Freddie Mercury, el fallecido vocalista de la banda británica Queen, es el filme biográfico musical más taquillero de la historia del cine, reportó la revista especializada Rolling Stone. Según la publicación, la cinta recaudó hasta la fecha 539,5 millones de dólares en salas de cine de todo el mundo apenas a dos meses de su estreno. El filme, protagonizado por el actor estadounidense Rami Malek, quien ganó un premio Emmy por la serie Mr. Robot, es parte de las prenominados a los Óscar. Dirigida por Bryan Singer, aunque Dexter Fletcher asumió el cargo de director las últimas semanas de rodaje, la cinta versa sobre la figura de Mercury y cuenta cómo uno de los grupos de rock más célebres creó temas como Another one bites the dust, We are the champions, Somebody to love y el que da nombre a la producción.