Billie Eilish hace historia en los Grammy

La artista de Interscope Records, Billie Eilish, recibió la impresionante cantidad de 6 nominaciones a los premios GRAMMY en su edición número 62. Con tan sólo 17 años, Billie Eilish es oficialmente la artista más joven en la historia de los premios GRAMMY en ser nominada a las cuatro categorías más importantes: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Por si fuera poco, Eilish también está nominada en las categorías de Mejor Interpretación Pop Vocal Solista y Mejor Álbum Pop Vocal Solista.

Estas nominaciones llegan al final de un año que sin duda alguna ha sido el mejor en la carrera de Billie. A principios de 2019, la cantante y compositora de 17 años debutó en la primera posición en la lista Billboard 200 con WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? y también alcanzó su primer sencillo número 1 en el Billboard 100 con “bad guy”, canción que hasta la fecha ha sumado más de 3 billones de reproducciones por sí sola y alcanzó el primer lugar en distintas estaciones de radio alrededor de todo el mundo.

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? es ahora el álbum más vendido del 2019 y el debut norteamericano más grande de la década (de cualquier artista solista o grupo), alcanzando el primer lugar en varias listas y sumando más de 24 billones de reproducciones alrededor del mundo.

Después de presentarse como acto principal en la décima edición del Corona Capital, Billie Eilish recibió múltiples certificaciones en las oficinas de Universal Music México por el EP dont smile at me (PLATINO) y su álbum debut WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (DOBLE PLATINO). “bad guy” recibió la certificación DIAMANTE + PLATINO, “bury a friend” es TRIPLE PLATINO, “you should see me in a crown”, “bellyache”, “ocean eyes”, “idontwannabeyouanymore” y “COPYCAT” son DOBLE PLATINO, mientras que “when the party’s over”, “wish you were gay” y “my boy” recibieron certificaciones PLATINO.

