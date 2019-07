BID sugiere integración ante posibles cambios en los acuerdos con EEUU

Centroamérica. Si bien la posibilidad de revocación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) y del Tratado de Libre Comercio con Panamá es especulativa, estos países podrían diversificar su riesgo ampliando su agenda de integración comercial dentro de la región.

Un posible cambio en los acuerdos comerciales entre Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPRD) y Estados Unidos, afectaría al Producto Interno Bruto, exportaciones, empleo e Inversión Extranjera Directa (IED), según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “El futuro de Centroamérica”.

La región se vería especialmente afectada por una cancelación bilateral de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con una contracción del PIB real de casi un 10 por ciento en 2030 y de casi un punto porcentual en el crecimiento promedio anual.

Utilizando un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC), en este estudio se cuantifica el impacto de mediano plazo sobre el crecimiento económico, las exportaciones, las importaciones, el nivel de empleo y los flujos de IED de la región.

El comercio con Estados Unidos caería casi un 62 por ciento, mientras que la IED se reduciría en un 74 por ciento, con una pérdida potencial de casi 1.8 millones de puestos de empleo.

LOS MÁS AFECTADOS

Panamá y Costa Rica serían los países con mayores repercusiones, agregó el estudio.Un análisis más detallado del impacto de estos escenarios a nivel sectorial muestra que entre los sectores más afectados en sus exportaciones estarían el textil, el azúcar, el ganado y la carne, y las frutas y verduras.

De completar la arquitectura de tratados comerciales intrarregionales, esto derivaría en un aumento del PIB real del 1.2 por ciento en 2030 (0.1% de crecimiento promedio anual) y un incremento potencial de casi 400,000 puestos de empleo.

Es de vital importancia para CAPRD minimizar las barreras no arancelarias, cuyos costos logísticos se estiman, en promedio, en el 12 por ciento del valor de los productos comercializados.

Ello podría lograrse mediante programas de integración fronteriza orientados a acelerar la implementación de la unión aduanera regional, algo que ya se ha iniciado en algunos países.

De igual modo, es necesario invertir en la conectividad con mejor infraestructura, mediante la medición periódica de indicadores de eficiencia que permitan tomar medidas correctivas oportunas.

ALIANZA DEL PACÍFICO

Por otro lado, la agenda de facilitación comercial con México ofrece importantes áreas de mejora para agilizar el comercio. Las correcciones de certificados de origen, la inspección no intrusiva o los mecanismos para la gestión y administración de riesgos aduaneros, entre otros, pueden generar importantes reducciones en los costos comerciales. Cabe destacar también que algunos países CAPRD no han explotado su proximidad geográfica a México, país que no tiene acuerdos de preferencias arancelarias con Panamá ni con República Dominicana, por lo cual se recomienda avanzar en este frente.

Aumentar el comercio con los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) también ofrece importantes oportunidades de crecimiento económico, empleo y atracción de inversiones extranjeras más promisorias frente a otros bloques comerciales. Cabe destacar que las ganancias de profundizar el comercio con países del bloque Mercosur, con países del sudeste asiático y con China se estiman moderadas. Sin embargo, una estrategia coordinada entre los países CAPRD permitiría ampliar la oferta de productos exportables a China con productos agrícolas y semiindustriales.

Fuente: La Tribuna.