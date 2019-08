Becky G no planea comprometerse en un futuro cercano. Hace ya tres años que Becky G inició un bonito romance con el futbolista Sebastian Lletget que acabó derivando en una relación sentimental que a día de hoy está completamente consolidada. En consecuencia, ninguno de los dos tiene reparo en aparecer con relativa frecuencia -pero menos que otras parejas famosas- en sus respectivas redes sociales, donde cada vez que comparten una nueva imagen juntos no tardan en recibir un aluvión de comentarios preguntándoles cuándo piensan dar un paso más en su relación. La cantante, por su parte, ve muy claro el futuro que quiere construir junto a su chico, pero a sus 22 años tampoco tiene ninguna prisa por comprometerse y pasar por el altar. «Cada persona tiene su propio ritmo. Creo que tenemos una dinámica tan buena que lo único que nos esperan son cosas buenas, pero a su debido tiempo», ha explicado en una nueva entrevista al portal Entertainment Tonight. «En lo que respecta a la presión, lo llevamos bastante bien. Nos lo tomamos a risa, aunque por supuesto no estamos perdiendo el tiempo con lo nuestro. Tenemos muy claro que queremos estar juntos. Pero también creo que deberíamos disfrutar de cada momento del proceso». Eso sí, ella misma ha reconocido que sus seguidores no son los únicos que en ocasiones se dejan llevar por la emoción de una posible boda entre una de las artistas latinas más relevantes del momento y una estrella del deporte rey como Sebastian y les agobian con sus preguntas: a sus propias familias y amigos también han cometido ese error en varias ocasiones.