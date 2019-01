Bebidas carbonatadas bajas en calorías no afectan los niveles de insulina en el cuerpo

Los edulcorantes no calóricos se han convertido en una gran herramienta para disminuir el consumo de calorías y conservar el sabor dulce de los alimentos. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el impacto que pudieran tener sobre el organismo; particularmente en los niveles de glucosa, lo que es de interés fundamental para quienes padecen enfermedades como la diabetes.

Recientemente, un equipo de investigadores del Centro Universitario de Rennes, Francia, realizó un estudio encaminado a determinar el efecto de bebidas endulzadas con aspartame y acesulfame K, dos poderosos edulcorantes, sobre la secreción de insulina en personas no diabéticas.

Con tal propósito, los científicos reunieron a un total de 60 adultos sanos, 22 de los cuales tenían sobrepeso, los cuales tomaron dos latas diarias de bebidas carbonatadas por 12 semanas. Concluido este periodo, y durante las siguientes 12 semanas, los candidatos únicamente consumieron bebidas sin endulzantes y sin calorías.

Tras ambos periodos, los expertos midieron la sensibilidad a la insulina de cada sujeto, y constataron que dicha sensibilidad, así como los niveles de glucosa en sangre, habían permanecido estables, independientemente del tipo de bebida que se había ingerido. Más todavía, constataron que las bebidas con sustitutos de azúcar tampoco habían afectado el tipo de alimentación ni los hábitos de ejercicio de ninguno de los candidatos.

Estos resultados apoyan la evidencia obtenida a partir de estudios anteriores, los cuales igualmente sugieren que, al igual que el agua, las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos no alteran los niveles de glucosa ni la secreción de insulina en el cuerpo y constituyen, por lo tanto, una gran opción tanto para quienes desean consumir menos calorías como, también, para las personas que sufren padecimientos como la diabetes.

Fuente. Fabrice Bonnet, et.al. Consumption of a Carbonated Beverage with High-Intensity Sweeteners Has No Effect on Insulin Sensitivity and Secretion in Nondiabetic Adults. The Journal of Nutrition, volumen 148, número 8, agosto, 2018.