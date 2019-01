Banco alerta a usuarios de Nicaragua sobre amenazas de fraude electrÃ³nico

Banco alerta a usuarios de Nicaragua sobre amenazas de fraude electrónico

Nicaragua. El Banco de América Central (BAC), del Grupo Aval de Colombia, alertó este sábado a sus clientes en Nicaragua “que personas inescrupulosas” están intentando hacer fraude electrónico, por lo que los instó a seguir recomendaciones para no ser timados.

“Hemos sido notificados que personas inescrupulosas están contactando vía telefónica o correo, principalmente desde Costa Rica, pero también de Nicaragua u otros países, a clientes naturales o jurídicos de BAC Credomatic, para hacer transacciones comerciales y financieras”, señaló esa institución financiera en una declaración pública.

Esas personas, según la fuente, simulan contactar a empleados de BAC Credomatic u otras entidades bancarias privadas o estatales, “pidiéndoles, con engaño, información de sus cuentas, usuario de banca en línea, claves, preguntas de seguridad, código BAC, correos, entre otros, indicando que la necesitan para que puedan recibir y enviar transferencias a cuentas locales e internacionales”.

Por tanto, esa entidad bancaria instó a sus clientes a estar alertas y que “si ha recibido o recibe alguna llamada o correo solicitando esta información” se contacten inmediatamente con el banco.

Explicó que el banco no suele solicitar a sus clientes, por ningún medio, información sensible y secreta porque no forma parte de sus políticas.

BAC Credomatic pertenece al Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grande de Colombia y Centroamérica.

Fuente: EFE.