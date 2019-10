BAM asesora a clientes en tendencias en construcción para segmento “C”

Guatemala. Banco Agromercantil, BAM, entidad bancaria con una trayectoria de 93 años en el mercado financiero, ofreció a clientes e invitados especiales la tercera capacitación gratuita de su programa UrBAM, dirigido por expertos y asesores especializados con estudios de mercadeo del más alto nivel.

En esta oportunidad, la capacitación abordó el tema “Tendencias en Construcción para Segmento C”, con el objetivo de brindar información clave, conocimientos técnicos y las mejores herramientas para desarrollar proyectos y negocios en este segmento. Actualmente, el segmento C, representa un 45% de la población urbana del país, y se divide en 3 subsegmentos los cuales tienen comportamientos muy distintos entre sí. Los ingresos del segmento C+ oscilan entre Q18,000 a Q25,000, los de un C típico entre Q14,000 y Q17,999 mientras que un C- tiene ingresos de Q10,000 a Q13,999. Según la oferta presentada por Inspecciones Globales, para el 2019 existen 87 proyectos de vivienda vertical en venta para el segmento C.

“El fin de UrBAM es crear sinergias con nuestros clientes. Con este tipo de capacitaciones, enfocadas cada una en distintos temas del sector construcción e inmobiliario, les estamos proporcionando atención integral y 100% personalizada, así como la mejor asesoría en el manejo eficiente de liquidez, con el propósito que obtengan el máximo beneficio con sus inversiones. Se trata de soluciones a la medida que por primera vez una institución financiera ofrece en Guatemala”, dijo Roberto Rodríguez, Gerente de Banca Inmobiliaria de BAM.

Inspecciones Globales provee asesoría experta en financiamiento de proyectos inmobiliarios e infraestructura. En esta oportunidad, nos hablaron específicamente del segmento C, proporcionando sus conocimientos y experiencias, enfocándose en características como: tamaño promedio, m2 por dormitorio, tendencia de parqueos y unidades disponibles por zona, entre otros.

El expositor principal fue Humberto Olavarría, Socio-director de Inspecciones Globales, S.A., quien explicó: “La diversidad de este segmento es lo que lo hace realmente diferente, además es importante tomar en cuenta que para caracterizar un proyecto inmobiliario no solo se debe de hacer a través de los ingresos familiares sino también la etapa de vida (soltero, parejas, casados, empty nesters, etc.), zona y cuotas del proyecto”.

En la capacitación impartida se presentaron estudios de presencia y oferta, comparativos de industria e implementación de mejores prácticas, junto con la descripción de los segmentos C (Segmento C+, C Típico y C-), gustos y preferencias por etapa de vida, cuotas e ingresos promedio.

“Estamos conscientes de la importancia que tiene este sector para el crecimiento económico en Guatemala y, por esta razón, continuamos poniendo a disposición de nuestros clientes todas las herramientas e informaciones financieras y técnicas necesarias para que cumplan con cada uno de sus objetivos. Generamos conocimiento de valor y les apoyamos a través de nuestros productos y servicios, actuando como sus socios estratégicos”, finalizó Rodríguez.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con colegas que, de igual manera, buscan aprovechar las oportunidades y potenciar su crecimiento en este sector.

Con estas iniciativas, BAM reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes en cada una de sus decisiones, con un modelo de negocio bancario diferente y asesoría personalizada.

