Asociación de Gerentes de Guatemala celebra 60 años

En 1959 inició la historia de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), con el fin de elevar las prácticas y técnicas de la administración de negocios a niveles superiores. En el marco de su 60 aniversario, presentaron los resultados de un estudio que revela los retos gerenciales más relevantes para los próximos 5 años

Guatemala. La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), fue constituida el 13 de octubre de 1959 como una entidad no lucrativa y apolítica, por un grupo de notables empresarios guatemaltecos, quienes gracias a su visión formaron un modelo de capacitación único y de primer nivel, en el que los socios reciben charlas, seminarios, cursos, talleres y conferencias como parte de los beneficios de la membrecía, para mantenerse actualizados.

Es así como, durante 60 años, la AGG ha formado gerentes líderes que hacen competitivas a sus empresas y de esta forma contribuyen a la sociedad, tal como lo establece su visión. Desde entonces, la Asociación ha sido un referente en la capacitación de empresarios guatemaltecos, a quienes provee un portafolio de cursos, conferencias internacionales, talleres y seminarios que los socios reciben como parte de los beneficios de su membrecía y que ponen a disposición, de forma general, al gremio gerencial y empresarial del país.

La AGG ha sido condecorada a lo largo de su trayectoria. En 1984, recibió la Orden del Quetzal, en el Grado de Gran Cruz, entregada por el entonces presidente de la República, Óscar Humberto Mejía Víctores, por su aporte de 25 años al sector gerencial y a la vida pública nacional.

Dentro de los beneficios tangibles de la membrecía se encuentran el Directorio Páginas Gerenciales y la Revista GERENCIA, pionera en temas de actualización económica y gerencial, y que desde su primera publicación -en octubre de 1967- ha acompañado a los socios en su preparación.

Una de las grandes contribuciones de la AGG al país es el Programa Cívico Permanente, que mantiene un compromiso cívico con la sociedad guatemalteca en cada año electoral, en 2019 realizaron 13 foros cívicos, 22 foros políticos y 5 debates con presidenciables, vicepresidenciales, candidatos a alcalde por la ciudad capital, candidatos a diputados, así como primera y segunda vuelta electoral.

Asimismo, para conmemorar a los guatemaltecos exitosos, en 2005 crearon la premiación Gerente del Año, una ceremonia anual que exalta los valores gerenciales del país, con los premios Gerente del año y las categorías Expansión, Creatividad e Innovación, Gerente Joven y Gerente en Gestión Global.

Con ello, la AGG demuestra que sigue vigente el compromiso de los 20 fundadores en aquel 13 de octubre, día en que se celebra el Gerente del Año, según el Artículo 1, del Decreto 45-2005, aprobado por el Congreso de la República.

Estudio Los principales retos para los gerentes en los próximos años

Las empresas y los consumidores han cambiado de forma acelerada en los últimos años. A su vez, estos cambios han exigido a los gerentes aprender otras formas para administrar los negocios, lo que implica superar nuevos retos.

Retos de los gerentes a nivel internacional

La Universidad de los Andes, entidad académica líder en Colombia y considerada una de las mejores en desarrollo empresarial en el mundo, desarrolló el estudio “Los retos en que los gerentes deberán enfocarse los próximos años”. Estos son:

1. Pensamiento sistémico

Los problemas actuales ya no son simples. Hoy en día, es necesario conocer a las personas involucradas en el asunto a resolver, para analizar su grado de interés e influencia. Los problemas se llegan a consideran caóticos debido a la complejidad de alcanzar una respuesta cuando se está en constante cambio. Por otro lado, no toda la información está disponible, muchas veces no es cuantificable o no existe experiencias anteriores como referencia. Por ello, las soluciones no necesariamente son buenas o malas.

2. Pensamiento digital

Migrar a las empresas a un mundo digital no solo implica estar presentes en el mundo digital (página web, redes sociales, etc.) o implementar un software (sistema contable o de administración de clientes). El pensamiento digital implica rediseñar la propuesta de valor de la empresa para que sea digital, esto implica que la generación de nuevos productos se gestione directamente en el mundo digital. Este pensamiento brindará una mejor agilidad para lograr adecuarse a los cambiantes requerimientos de los consumidores.

3. Construcción de redes

El mundo empresarial requiere de agilidad para mantenerse relevante, por ello el manejo de redes es indispensable. Por ejemplo, ingresar a un mercado nuevo es más fácil si se cuenta con redes de proveedores o clientes. En general, las empresas requieren de redes de consumidores, proveedores, colaboradores, comunidades e influenciadores, por mencionar a algunos.

4. Cambiar de productos y servicios a experiencias

Los nuevos consumidores se enfocan cada día más en experiencias y no en productos o servicios. Por lo tanto, los gerentes deberán diseñar las rutas basados en la experiencia de los clientes con la empresa. De esta forma, habrá momentos críticos de calidad, porque son los clientes quienes definen los niveles de satisfacción. Los consumidores se inclinan más por la experiencia de sostenibilidad de las empresas, a través del impacto que sus productos y servicios poseen.

5. Innovación disruptiva

En la actualidad, para que un gerente se mantenga relevante debe priorizar las necesidades de los consumidores. Para lograrlo, es necesario mantener los programas de innovación, en especial, de los proyectos disruptivos, ya sea que se desarrollen paralelo a la operación o se externalicen con expertos. Un modelo para externalizar este proceso es a través del desarrollo de incubadoras o aceleradores, como parte integral del modelo de innovación.

Los resultados del estudio se basan en la información obtenida por la Universidad de Los Andes de Colombia.

Retos de los gerentes a nivel nacional

Durante 2019, se realizaron 2 mil 626 encuestas a los socios y gerentes que participan en las actividades de la AGG. En las encuestas se indagó sobre los retos de los gerentes en Guatemala para los próximos años. Los principales resultados fueron:

32% se interesó en el desarrollo de competencias gerenciales softskills (inteligencia emocional y administración del tiempo)

19% optó por la gestión y desarrollo del talento (cultura organizacional, gestión del desempeño y retención)

17% muestra mayor interés por la gestión comercial (atraer clientes, ingresar a nuevos mercados e incrementar las ventas)

12% eligió la gestión estratégica (planificación, comunicación y seguimiento)

10% se centró en la gestión financiera (manejo de flujo de caja, administración de costos y controles financieros)

10% se clasifica en otros intereses

Un mercado tan cambiante, exige que la función gerencial evolucione, que no se aferre a la información y al conocimiento aprendidos, ya que hoy en día los gerentes se desactualizan con mayor rapidez. Por ello, deben romper el paradigma de que el conocimiento es poder, ya que la información posee cada vez una menor vida. En conclusión, la competencia más importante de un gerente será la velocidad de aprender, pero más importante aún, la de desaprender lo aprendido que ya no funciona.

