Artistas de Sony Music lideran las nominaciones a los Premios Juventud 2019

Los artistas de Sony Music, The Orchard y sus sellos afiliados han sido reconocidos nuevamente hoy con el anuncio de los nominados a los Premios Juventud 2019. Esta ceremonia de gala se transmitirá en vivo el jueves, 18 de julio, por Univisión desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida.

Maluma se destaca con el mayor número de nominaciones, obteniendo un total de 8, seguido por Becky G con 6.

Los nominados de Sony Music, The Orchard y sus sellos afiliados incluye a Alex Fernández, Camilo, Carlos Rivera, Jennifer Lopez, Lali, Luis Coronel, Marc Anthony, Manuel Turizo, Mau y Ricky, Natalia Jiménez, Natti Natasha, Nicky Jam, Ozuna, Paloma Mami, Pedro Capó, Prince Royce, Ricky Martin, Rosalía, Thalía, Wisin, Yandel entre otros.

También se dio a conocer hoy como los presentadores de esta velada a la superestrella argentina Lali y al multi-premiado quinteto CNCO, ambos artistas de Sony Music.

A partir de ahora y hasta el 4 de junio, puedes apoyar a tus artistas favoritos en línea. Haz clic AQUÍ para votar.

Sony Music felicita a todos sus artistas nominados y les desea la mejor de la suerte.

A continuación, la lista completa de los ganadores de Sony Music, The Orchard, y sus sellos afiliados:

El PRODUCTOR QUE SIEMPRE NOMBRAN / PRODUCER YOU KNOW BY «SHOUT-OUT»

Play-N-Skillz

NUEVO EN U.S.A., PERO CONOCIDO EN CASA / NEW TO THE USA, BUT BIG AT HOME

Lali

Rosalía

LA NUEVA GENERACIÓN URBANA / THE NEW URBAN GENERATION

Camilo

Paloma Mami

Rauw Alejandro [Duars Entertainment, en colaboración con The Orchard]

Rombai

El «AGAVE» DE LA MÚSICA / REGIONAL ROOTS 2.0

Alex Fernández

DEL «REALITY» AL «STAGE» / REALITY SHOW BREAK-OUT ARTIST

Carlos Rivera

CNCO

CANCIÓN PARA EL CARRO / EL TRAFFIC «JAM»

«Baila, Baila, Baila» – Ozuna [VP Records / Dímelo Ví, en colaboración con The Orchard]

«Calma» – Pedro Capó, Farruko

«Reggaeton En Lo Oscuro» – Wisin y Yandel

LA MÁS PEGAJOSA / CAN’T GET ENOUGH OF THIS SONG

«Calma» – Pedro Capó, Farruko

RITMO EN LA REGADERA / SINGING IN THE SHOWER

«Calma» – Pedro Capó, Farruko

«Con Todo Incluido» – La Adictiva [Anval Music, en colaboración con The Orchard]

«Desconocidos» – Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

«Me Gusta» – Natti Natasha [Pina Records, en colaboración con The Orchard]

«Sola» – Manuel Turizo

MULTI-TASKER: CANTANTE, COMPOSITOR, ESCRITOR / SINGER + SONGWRITER + COMPOSER

Maluma

Ozuna [VP Records / Dímelo Ví, en colaboración con The Orchard]

QUIERO MÁS… / CAN’T GET ENOUGH …

Luis Coronel

Natti Natasha [Pina Records, en colaboración con The Orchard]

Nicky Jam

LA PAREJA QUE ENCIENDE LAS REDES / COUPLES THAT FIRE UP MY FEED

Becky G & Sebastian Lletget

Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Prince Royce & Emeraude Toubia

Lorenzo Mendez & Chiquis Rivera [Luz Record en colaboración con The Orchard]

ME LLAMA LA ATENCIÓN / SCROLL STOPPER

Becky G

Jennifer Lopez

Mau y Ricky

Nicky Jam

Thalía

DE ETIQUETA / HIGH FASHION

Maluma

Natalia Jiménez

Ricky Martin

SIEMPRE AUTÉNTICO / STREET STYLE

Jennifer Lopez

Nicky Jam

APASIONADO POR LOS ZAPATOS / SHOE-AHOLIC

Becky G

Maluma

Wisin

OBSECIONADO CON EL CABELLO / HAIR OBSESSED

Jennifer Lopez

Maluma

Thalía

COREOGRAFÍAS QUE MATAN / SICK DANCE ROUTINE

«Baila, Baila, Baila» – Ozuna [VP Records / Dímelo Ví, en colaboración con The Orchard]

«Caliente» – Lali, Pabllo Vittar

«Con Altura» – Rosalía, J Balvin Ft. El Guincho

HP» – Maluma

«La Respuesta» – Becky G, Maluma

«Me Gusta» – Natti Natasha [Pina Records en colaboración con The Orchard]

«Pretend» – CNCO

ESTO SI ES «BTS» / THIS IS A BTS

«Desconocidos» – Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

«Lindo Pero Bruto» – Thalía, Lali

«Lost in the Middle of Nowhere» – Kane Brown, Becky G

«Temes» – iLe

«Tu Vida En la Mía» – Marc Anthony

