Ariana Grande lanza nueva canción «Boy friend» junto a Social House

Como ha venido anticipando durante estos días a través de las redes sociales, se trata de ‘Boyfriend’, un tema que ha realizado junto al dúo americano Social House y que curiosamente parece una respuesta al tema ‘break up with your girlfriend’ que lanzaba este mismo año como parte de su último álbum.

Esta canción habla sobre aquellos que se niegan a definir qué tipo de relación sentimental mantienen, un fenómeno en boga, y eso es lo que nos encontramos en esta cancion.

En el videoclip, la cantante forma parte de un triángulo amoroso junto a los artistas de Social House..

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe