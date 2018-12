Angelina Jolie estrena nueva pareja

Angelina Jolie estrena nueva pareja. Después de dos años en disputa con Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, se ha revelado que Angelia Jolie podría estar saliendo con Louis Spencer, sobrino de Lady Di. De acuerdo con una entrevista publicada en News Network, una fuente cercana a la familia real indicó que Angelina está interesada en el joven de 24 años, cuyo título real es vizconde Althorp, hijo de Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana. “Jolie está bastante enamorada de Louis”, indicó la fuente. Según el mismo informante, la actriz se siente sumamente identificada con Diana, ya que considera que ambas tienen una fuerte convicción por ayudar a los más necesitados. Pero, a pesar de haber revelado este gran secreto, la persona no dio a conocer cómo se conocieron el joven Louis con la protagonista de Tom Raider, aunque todo pareciera indicar que fue a través de una obra benéfica. Algunas de las cualidades del vizconde que lo han colocado como un “soltero de oro” es que rechazó estudiar en un internado de prestigio en Londres y prefirió mudarse a Sudáfrica con sus hermanas, luego terminó sus estudios en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Angelina no es la primera famosa que pierde la cabeza por él, pues hace tres años Nicky Minaj no perdió el tiempo y se tomó una fotografía con Louis, que más tarde publicó en su Instagram y escribió: “Nuestra foto de bodas”. De ser verdad este rumor, Angelina estaría saliendo con alguien casi 20 años menor que ella y por supuesto, perteneciente a una de las familias más famosas del mundo, sin contar que se volvería prima política de Meghan Markle y Kate Middleton.