AmCham presenta la primer Feria del Empleo Virtual en Guatemala

Guatemala. El martes 05 de noviembre, AmCham realizará la primera Feria del Empleo Virtual, una nueva metodología de la Cámara de Comercio Guatemalteco -Americana para promover el crecimiento económico del país por medio de la generación de empleos.

“La Feria del Empleo Virtual de AmCham, nace como una acción que facilite la búsqueda de empleo a los aspirantes que deseen formar parte de las empresas participantes de la mano de la tecnología, desde su inicio la Cámara ha buscado generar oportunidades de trabajos dignos y en el marco de la ley para los guatemaltecos, en esta ocasión estamos muy contentos de llevar a cabo nuestra primer Feria del Empleo en una modalidad totalmente virtual” comentó Wakesla Sterkel de Ortíz directora ejecutiva de AmCham.

Para poder aplicar a las plazas disponibles los solicitantes deberán de realizar el pre registro en www.conectate.today/registro/feriaAmcham y el martes 05 podrán postularse directamente a las empresas según su interés, por medio de un recorrido virtual en el cual tendrán acceso a las diferentes organizaciones y las ofertas laborales de la misma, además la plataforma contará con un chat en tiempo real, para tener un acercamiento personalizado en caso fuese necesario.

“El martes 05 de noviembre, los interesados podrán postularse desde las 7:00 hasta las 23:00 horas a las diferentes plazas disponibles de la Feria Virtual en www.conectate.today , donde previamente deberán crear un pre registro con el fin de agilizar el proceso. Cabe recalcar que para destacar el perfil deberá ser completado correctamente y posterior al festival las empresas podrán contactar a los postulantes para ofrecerles una oportunidad laborar.” Concluyó Sterkel.

Las empresas a las que los participantes podrán aplicar son COMBEX-IM, Domino´s Pizza, Banco Promerica, Telus International, Xerox y al Colegio Americano de Guatemala, en diferentes plazas como operador de montercargas, auxiliares de bodega, ejecutivos de atención al cliente, secretaria de recursos humanos, analistas de compras, analistas de informática, entrenador de baloncesto, middle and high school math learning support and enrichment specialist grades 6-12, lower school teacher, high School life/health teacher Grades 9-10, ejecutivo de ventas junior, asesor de créditos en Escuintla, asesor de créditos, sub jefe de servicio para agencias, ejecutivo de ventas para agencias, sub jefe de agencia móvil, analista contable, motorista repartidor, preparador de pizza, operador de call center, gerente y sub gerente de restaurante.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe