La canción que reúne a uno de los productores y DJs más importantes de la música dance a nivel mundial con una de las estrellas bilingües de mayor ascenso en la actualidad, en una canción energética sobre un caprichoso y esperanzado amor no correspondido

Universal Music Group, en sociedad con Shots Studios presentan nueva música de ALESSO, con el lanzamiento de “Alesso – Sad Song (feat. TINI)”. Reuniendo a uno de los más importantes productores y DJs de música dance a nivel mundial con una de las estrellas latinas bilingües más multifacéticas (cantante, compositora, actriz y más) y de mayor crecimiento, resultando esta mezcla de talentos en una pieza musical que cautiva al instante y que está lista para convertirse en la favorita del verano. “Alesso – Sad Song (feat. TINI)” es una pieza propulsora que fusiona el dance con el pop y que trata sobre un caprichoso amor no correspondido que canta con una voz interna con la esperanza de transformar una canción triste en una alegre.

“Lo que nos encanta de esta canción, es que hay distintas maneras de escucharla y sentirla. Puedes perderte y bailar con el ritmo porque es muy energético y alegre, pero si analizas la letra, cuenta una historia más triste y emocional. Así que creo que la suma de todo, muestra que el amor es complejo y que es muy fácil perder el control cuando estas enamorado.» – Alesso

Alesso se encuentra a la mitad de un año en el cual sus sets musicales se han super posicionado entre los mas virales e importantes en los festivales de mayor impacto del plantea gracias a su creatividad y calidad (desde “stellar” Tomorrowland second weekend “progressive masterpiece” a su mas reciente ‘mind-blowing set’ at Ultra Miami) – mientras maravillaba a sus fans con nueva música como ‘euphoric’ “Remedy” a su alabado por la critica “ALESSO MIXTAPE-PROGRESSO VOLUME 1”. Ahora con el lanzamiento de “Alesso – Sad Song (feat. TINI)” busca que los fans reciban este nuevo y energético himno vocal que busca sumarse a “Heroes,” “Let Me Go” y otros más famosos temas de Alesso.

“Me siento muy emocionada por haber tenido la oportunidad de grabar esta canción con Alesso. Admiro mucho su trabajo y siento mucho respeto por él , definitivamente este es un sueño ya cumplido que tenía hace mucho tiempo. Espero que esta canción le guste tanto al público como a nosotros!” – TINI.

