Alejandro Sanz #ELDISCO

Cuatro años han transcurrido desde que Alejandro Sanz editara su último disco de estudio, Sirope. Y tras meses de expectación, marcados por el lanzamiento de tres singles de adelanto (No Tengo Nada, Back In The City junto a Nick Jam y Mi Persona Favorita con Camila Cabello, el artista español nos presenta #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones que hoy se publica en todo el mundo.

#ELDISCO es un trabajo que nace del aprendizaje, desde la complicidad del artista con sus nuevas composiciones. Un álbum que ha ido creciendo día a día, atravesando un proceso de transformación durante las diferentes etapas de su gestación.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, #ELDISCO ha sido producido por Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en La música no se toca (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo ha realizado Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga).

#ELDISCO contiene un total de 10 temas, y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los Lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este Segundo). Además, incluye una versión alternativa de la canción Te Canto Un Son realizada en mezcla binaural, la revolucionaria tecnología de audio estéreo que genera una sensación de espacio y dinamismo sin precedentes y que sorprenderá a aquellos que la escuchen a través de auriculares.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe