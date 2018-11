AIS cumple 7 años de operaciones en Guatemala

Guatemala. Antigua International School (AIS) cumple 7 años de operaciones en Guatemala, en los que han trabajado por fomentar una educación de alta calidad, con competencias demostradas a nivel mundial y una cultura de vida que trasciende.

Una de las principales visiones del colegio, ha sido guiar a los alumnos a pensar críticamente, actuar éticamente y servir a los demás; bajo esta filosofía han sido impactados cientos de niños y jóvenes de Guatemala y otros países. Su formación en AIS los prepara para la universidad y para la vida. Su compromiso por la mejora continua, se refleja en la comunidad de alumnos, quienes disfrutan de una gran diversidad cultural, quienes se apoyan unos a otros con el fin de alcanzar sus sueños.

La formación académica en el colegio, ha permitido impactar de manera positiva en la formación personal de los estudiantes. Esto gracias al apoyo y atención recibida por profesores que han sabido guiarlos en su desarrollo y comunicación, creando en ellos una notable seguridad desde el manejo de discursos, hasta las relaciones interpersonales; aportando el factor cultural, al verse relacionados con otros jóvenes de diferentes partes del mundo.

Antigua International School cree firmemente en el equipo de docentes y administradores que forman parte del plantel, como una de sus principales fortalezas. Con una visión holística por educar al alumno en un ambiente diverso, cada profesor demuestra su vocación por enseñar y sacar lo mejor de cada estudiante. La atención personalizada, permite crear lazos de identificación entre el joven y el maestro que permite un mejor desarrollo y de confianza que se refleja en los resultados medidos constantemente.

“Cuando fundamos AIS hace 7 años nunca nos imaginamos que en tan corto tiempo tendríamos la acreditación internacional de NEASC, un excelente colegio de Pre-kinder a grado 12, tres promociones con la mitad de los alumnos estudiando por todo el mundo y un campus bello de 5,000 metros. Ha sido el labor y apoyo de muchas personas que se apasionan por transformar Guatemala…” Comenta Christine de Wilson, co fundadora AIS

El modelo educativo de AIS, da la oportunidad a que el alumno crea en su capacidad de alcanzar metas, tener la seguridad de sus capacidades y de pulir habilidades propias de cada uno. Mismo modelo que es replicado en diferentes instituciones y colegios por iniciativa de Antigua International School, con el objetivo de ampliar las oportunidades de crecimiento y transformar las vidas de mas niños en diferentes comunidades del país.

“Mi educación fue más allá de lo acádemico; tuve la oportunidad de aprender y convivir con diferentes culturas, abrir mi mente a diferentes opiniones e ideas en un ambiente seguro y ayudar a las personas en mi comunidad. Esta experiencia me hizo desarrollar mis valores, una pasión por el servicio comunitario e influyó en mis planes para el futuro. Ahora estudio biología y neurociencia en Macalester College en Minnesota, Estados Unidos con la meta de atender una escuela de Medicina y hacer un cambio, ayudando personas en el campo médico…” Comenta Stefani, ex alumna AIS

“Al estudiar en AIS me di cuenta que no había límites para alcanzar mis sueños de estudiar en el extranjero y aprendí a esforzarme al máximo con el fin de ir tras lo que me apasiona. El día de hoy estoy estudiando English, Drama and Film en University College Dublin en Irlanda. AIS me brindó apoyo para desarrollar mi lado artístico y guiarme hacia el camino de lo que más me gusta hacer. AIS es una gran parte de la persona que soy hoy y yo siempre voy a sentirme parte de la gran familia AIS…” Comenta Natalia, ex alumna AIS

El reto de este nuevo año es fortalecer el modelo educativo aprendiendo de las mejores prácticas del mundo. Compartir con más escuelas y entidades educativas que crean en el potencial de cada niño como una oportunidad de desarrollo para el país.

