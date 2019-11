Ahimsa el nuevo sencillo de U2 junto a A.R. Rahman

Para conmemorar la primera visita de U2 a la India, Island Records anunció hoy el lanzamiento de una nueva canción titulada «Ahimsa» de U2 y el legendario compositor A.R. Rahman

«Ahimsa», la palabra sánscrita para no violencia, celebra la diversidad espiritual de la India y conecta el espíritu de U2 con el dominio de A.R. Rahman. La colaboración se produce menos de un mes antes del primer espectáculo de U2 en India con la llegada de The Joshua Tree Tour a Mumbai el 15 de diciembre de 2019.

ARRahman dijo: “Ahimsa requiere coraje y fuerza. Una cualidad que es impermeable a las armas o al poder. Es una misión muy necesaria para sanar el mundo moderno y es un momento increíble para colaborar con U2, con su increíble legado, para revivir este movimiento «.

El guitarrista de U2 The Edge dijo: «Ha sido una alegría absoluta trabajar con A.R. en esta pista Súper estrella y un talento imponente y generoso, estamos especialmente entusiasmados de visitar su tierra natal en tan solo unas semanas. India ha estado en nuestra lista de deseos durante mucho tiempo, los principios de Ahimsa o no violencia han servido como un pilar importante de lo que representa nuestra banda desde que nos unimos para tocar música. No podemos esperar para experimentar la cultura de la India de primera mano, un lugar que reúne lo moderno y lo antiguo a la vez «.

Bono dijo: “La lucha contra la injusticia siempre ha sido tan importante para nosotros. Fuimos formados por Martin Luther King, que era estudiante de Mahatma Gandhi. Martin Luther King dijo: «El arco moral del universo es largo pero se inclina hacia la justicia …». Tenemos que participar activamente en nuestra democracia para preservarla y mostrarle a la gente cómo nos sentimos y qué nos importa … Llegamos como estudiantes a la fuente de inspiración … Eso es Ahimsa … no violencia … India nos dio esto … el mayor regalo para el mundo … Es más poderoso que la energía nuclear, los ejércitos, las armadas, el Imperio Británico. Es el poder mismo. Y nunca ha sido más importante «.

2019 también verá el lanzamiento de cuatro aspectos destacados del extenso catálogo de canciones de U2, mezclado nuevamente por artistas locales de la India, que se lanzará pronto en todas las plataformas de transmisión.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe