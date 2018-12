Agropecuaria Popoyán reitera su compromiso con el sector agrícola a través de nuevas tecnologías

Guatemala. Desde hace más de tres años el proyecto MIPFuturo, alianza de co-inversión entre Feed the Future Partnering for Innovation, actividad apoyada por USAID e implementada por Fintrac, Inc., y Agropecuaria Popoyán, empresa guatemalteca que innova y comercializa tecnologías agrícolas en toda América Latina, ha contribuido con el desarrollo de la agroindustria guatemalteca. También apoya el fortalecimiento de los pequeños productores con conocimientos y productos de solución biológica para el mejoramiento de sus plantaciones. A través de MIPFuturo, productores agrícolas del altiplano del país lograron el cultivo de tomates, ajo, brócoli, entre otros productos, reduciendo significativamente el uso de químicos para el control de plagas.

MIPFuturo capacitó a los productores en la aplicación y el uso de la nueva tecnología, generando demanda para el producto y convirtiéndolo nuevamente en atractivo para exportación. Asimismo, para promover aún más el uso y el acceso comercial a los productos biológicos, Popoyán, a través de MIPFuturo, fortaleció las capacidades de más de 400 agricultores líderes para convertirlos en agentes de cambio y distribuidores en su comunidad. Como resultado, en tan solo un año y medio, Popoyán facilitó productos a más de 8,000 agricultores.

El proyecto MIPFuturo ofrece soluciones de control biológico como una alternativa para promover sostenibilidad económica, social y ambiental en Guatemala. Esto se debe a que en 2017 el sector incurrió en pérdidas que alcanzaban los US$ 37 millones, por rechazos de exportaciones del mercado estadounidense debido al uso excesivo de pesticidas sintéticos. Los agricultores de pequeña escala, que venden frutas y verduras frescas, fueron los más afectados en esta situación, pues se ven en riesgo de perder el acceso a mercado y, por ende, pérdida de sus ingresos económicos.

Debido al impacto positivo que ha tenido en la población rural, el proyecto MIPFuturo fue reconocido durante la Cumbre Anual de Concordia y la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Además, fue nominado al Premio al Impacto P3 (o P3 Impact Award, en inglés), el cual reconoce las asociaciones público-privadas que se esfuerzan por generar un impacto positivo en el mundo. Dicha cumbre fomenta el diálogo significativo, estimula la colaboración e inspira al ejercicio colectivo a través de una programación diversa, innovadora y orientada a la acción.

Luego de ganar el premio a elección del público (Peoples’s Choice Award, en inglés), Partnering for Innovation y Popoyán compartieron historias de agricultores, demostrando cómo la adopción de productos de control biológico, los llevó a incrementar diez veces sus ingresos, según el cultivo. En ese sentido, uno de los logros más grandes de la alianza fue el rescate del cultivo de ajo, después de décadas de resistencia a las plagas en Aguacatán, lo cual creó oportunidades económicas locales que han mitigado la migración ilegal.

La alianza MIPFuturo, centrado en la intersección del impacto empresarial y de desarrollo para la transformación rural sostenible, Feed the Future, enfocado en la lucha contra el hambre a través de la mejora de la productividad agrícola, y Popoyán, interesado en llevar la biotecnología a los pequeños agricultores, han demostrado que aprovechar los recursos y esfuerzos del sector público y privado es crucial para resolver los desafíos críticos y lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Otros socios involucrados en la alianza son: Fundación Génesis Empresarial, quienes brindaron a los productores el acceso a crédito para adquirir productos de control biológico; la Universidad del Valle de Guatemala, quienes apoyaron a la capacitación de los agricultores en el manejo integrado de plagas y permitieron el acceso a sus laboratorios, mientras Popoyán construía sus instalaciones para el control biológico.

Continuando con el impacto generado en el sector, Popoyán, a través de MICSA, lanza un nuevo modelo en el control biológico con la presentación de M4.0. Dentro de este modelo se encuentran productos para el uso de tecnologías y digitalización de la agricultura; como el uso de drones en el manejo integrado para el control de plagas, entre otros.

M4.0 hace referencia al proceso de automatización que está sufriendo todo el sector productivo; basado en la implementación de tecnologías de información y comunicación (ICT) y da un paso más en la integración de sistemas inteligentes para el mejor control, tanto de los biorgánicos como de los procesos relacionados al desarrollo sostenible de los cultivos.

El continuo uso de tecnología, dentro de aplicaciones para la agroindustria, permitirá a los productores eficientar sus métodos de cultivo. Por lo que, M4.0 marca una tendencia innovadora dentro del mercado y con esta, Popoyán busca convertir a Guatemala en el hub de biotecnología de la región.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe