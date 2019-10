AGEXPORT se suma a la XIX edición del festival de cine europeo, EUROCINE

Guatemala. En el marco de la XIX edición del festival organizado por la Unión Europea (UE), EUROCINE, a partir del martes 22 de octubre al viernes 25 del mismo mes, el auditórium Fanny D. Estrada de AGEXPORT será el escenario de cuatro películas europeas seleccionadas y clasificadas, las cuales tendrán dos horarios de exhibición: 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Muy complacidos de sumarnos por segundo año consecutivo, al “Eurocine”, formar parte de este evento, permite que empresarios, productores y creativos que forman parte del movimiento de la industria creativa tengan acceso a técnicas, diseño, tendencias, tecnología y transferencia de conocimientos del cine europeo al guatemalteco lo cual permite innovar de acuerdo con las tendencias internacionales. Detalló la Gerente del Sector de Servicios de AGEXPORT, Aida Fernández.

Para disfrutar de estas piezas del séptimo arte europeo, puede confirmar su participación al correo electrónico: maylin.flores@agexport.org.gt. La entrada es sin ningún costo.

Esta alianza de ICREA de AGEXPORT es para que socios, colaboradores de AGEXPORT, así como público en general disfruten en familia y con amigos de las proyecciones: “¿Qué hicimos para merecer esto?” (Austria), “Becassine” ( Francia), Monky (Suecia) y “La Felicitá é un Sistema Complesso” (Italia). Puntualizó la Presidente de la Comisión de Industria Creativa, Mariam Polanco.

Las películas que se proyectarán en el auditorio de AGEXPORT SON:

Qué hicimos para merecer esto?

Womit haben wir das verdient (What have we done to deserve this)

Para Wanda (Caroline Peters), una atea y feminista convencida de Viena, su peor pesadilla se hace realidad cuando su hija adolescente, Nina, se convierte al Islam, de ahora en adelante llamada Fátima y quiere usar velos. El maravilloso mundo de mejor conocimiento de Wanda está al revés. Ella quiere volver cuando sus únicos problemas fueran el consumo excesivo de alcohol y fumar de la hija. De repente, se trata de la pregunta: ¿cómo haces que la chica razone? De repente, Nina se toma tan en serio la religión que incluso los musulmanes tienen miedo. Y entonces Wanda encuentra un colega poco probable en Muslima Hanife, la madre de Maryam, amiga de Nina, que lucha por los derechos de las mujeres en el Islam y considera que el tratamiento radical de religión de Nina es una mala influencia para su hija.

Link tráiler: http://www.womit-haben-wir-das-verdient.de/

Becassine

El día en que Bécassine nació, una banda de perdices sobrevoló la modesta granja bretona en la que vino al mundo. Bécassine, de mayor, sigue teniendo su inocencia de niña y sueña con irse a vivir a París. Pero cuando conoce a Loulotte, un bebé adoptado por la Marquesa del Gran Aire, su vida cambia. Bécassine se convierte en su nodriza, y nace una gran complicidad entre las dos. La vida transcurre alegremente en el castillo. ¿Pero hasta cuándo?

Las deudas se van acumulando, y la llegada de un marionetista griego no hace más que empeorar las cosas. Eso, sin contar con Bécassine, que va a demostrar una vez más quién es la mujer del momento.

Link Tráiler: https://es.unifrance.org/pelicula/44706/becassine

La Felicità è un Sistema Complesso (La Felicidad Es Un Sistema Complejo)

Relata la historia de dos adolescentes que, tras la muerte de sus padres, heredan una buena parte de las acciones de una importante compañía y se oponen al plan del Consejo de Administración de trasladar al extranjero una fábrica situada en su ciudad.

Link Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=VfIK-4krKs4

Monky

Monky cuenta la histroria de Frank, de 11 años, y su amistad secreta con un misterioso simio gibón que inesperadamente aparece en su casa una noche después de la tragedia. Pronto queda claro que no se trata de un animal común y, en la búsqueda de respuestas, Frank y su familia se embarcan en una aventura emocionante que los llevará desde un pequeño pueblo sueco hasta las selvas más profundas de Tailandia.

Link Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-kcaYxDfFaU

