AGEXPORT presenta propuestas concretas para generar empleo formal en el sector agrícola

Con el objetivo de generar en Guatemala 981 mil empleos formales en los próximos cuatro años, AGEXPORT realizó la propuesta “Retomando el rumbo para crear Empleo Formal”, dirigido a las nuevas autoridades gubernamentales 2020-2023. Dicho estudio revela con acciones priorizadas cómo generar empleo a través del impulso de los sectores productivos del país. En el caso del Sector Agrícola priorizó 6 acciones relacionadas a la innovación, apertura de mercados, admisibilidad, infraestructura productiva, entre otros.

Guatemala. Falta de infraestructura productiva, ausencia de legislación que fomente la innovación, creación de nuevas variedades de productos, ausencia de seguros, subsidios y otros programas del Estado que permitan proteger a los pequeños productores ante los efectos provocados por el cambio climático, son algunas de las brechas que afectan la competitividad del Sector Agrícola de exportación.

Retomando el Rumbo para generar empleo formal 2020-2023 es una propuesta que evita iniciar de cero para generar empleo formal, y forma parte de las propuestas que cada cuatro años hace AGEXPORT con motivo de la entrada de un nuevo Gobierno. La propuesta 2020-2023 es resultado de un cruce analítico de indicadores económicos del inventario sobre políticas, iniciativas y estructura del Estado cotejado con insumos de los principales sectores económicos que componen AGEXPORT. En el caso del Sector Agrícola de exportación se identificaron 6 acciones que en el mediano y largo plazo impulsarían la agricultura de alto valor agregado que genera seis veces más los ingresos que otros cultivos de granos básicos. Además, le daría impulso a la productividad a través de la tecnificación de productores, desarrollo de investigación, innovación e incremento y diversificación de la oferta exportable con productos de mayor valor agregado demandados por los mercados mundiales. Reveló el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

Las 6 acciones identificadas son: 1) Fortalecimiento Autoridad Competente encargada de inocuidad y fitosanidad (MAGA-VISAR-PIPPA); 2) Infraestructura Productiva (Riego y Centros de Acopio); 3) Acceso y Admisibilidad en los mercados: protocolos, TLC Corea, Canadá, Reino Unido, mercados asiáticos; 4) I+D Diversificación de productos: Ley de Fomento y desarrollo, Ley para contar con nuevas variedades de productos, nuevos productos/ variedades/ mercados, paquetes tecnológicos; 5) Logística competitiva, inversión en puertos, aeropuertos, nuevas líneas marítimas fletes competitivos y 6) Cambio Climático: programas de mitigación para productores, seguros, subsidios, entre otros.

Sin duda, el riego es clave para la generación de empleo en el área rural. AGEXPORT, presentó la propuesta de 362 kms de caminos rurales para el desarrollo económico del país. Son 362 kilómetros (245 km.s reparación de terracería, 74 kms. reparación de asfalto y 43 kms. para asfaltar) que impactarían a más de 40,000 productores en 7 departamentos de Guatemala. Si desean leer la propuesta completa pueden encontrarla en el Observatorio de Competitividad: www.competitividad.gt. Puntualizó Carballido.

El Director General de AGEXPORT mencionó que los casos de éxito más recientes del trabajo entre instituciones públicas y privadas para favorecer el desarrollo del Sector agrícola fue el logro de la admisibilidad de productos guatemaltecos a nivel global. Entre ellos, el haber logrado la exportación de mango fresco hacia Chile y la aprobación a la tolerancia de Clorotalonil de 5 ppm para el cultivo arveja china en el mercado de Canadá. En ambos se contó con el compromiso de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), así como la Embajada de Guatemala en Canadá, entre otros; para seguir promoviendo la oferta agrícola exportable en los mercados internacionales.

El Sector Agrícola es el mayor empleador en el país y representa el 10% del PIB, además que en el 2018 generó en divisas más de US$ 1,440 millones sumando entre los principales productos el cardamomo con US$ 434 millones; seguido de rutas frescas, secas o congeladas (US$ 340.2 millones); legumbres y hortalizas (US$ 219.6 millones); bulbos, raíces y plantas ornamentales (US$ 74.1 millones), entre otros. Puntualizó Carballido.

